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В Слуге народа объявили об инициативе тотального карантина выходного дня

26 ноября 2020, 16:05

Депутат Николай Тищенко призвал остановить транспорт в Украине в рамках карантина выходного дня.

Транспорт
В Слуге народа утверждают, что транспорт является главным разносчиком COVID-19 / УНИАН

В связи с высоким уровнем распространения эпидемии COVID-19 в Украине правительству следует рассмотреть возможность ограничения работы общественного транспорта в рамках мероприятий по карантину выходного дня. Вопрос подвозки людей на рабочие места по субботам и воскресеньям должны решать работодатели.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции Слуга народа Николай Тищенко на своей странице в социальной сети Facebook, обратившись с такой инициативой к премьер-министру Денису Шмыгалю.

По словам парламентария, очередной антирекорд в стране по количеству суточного прироста больных COVID-19 свидетельствует о том, что нынешний карантинные меры на выходных неэффективны. Следует ограничить работу сферы пассажирских перевозок во избежание дальнейшего распространения вируса.

"Если мы хотим улучшить ситуацию, то в карантин выходного дня необходимо закрывать не только развлекательную сферу и сферу услуг. Главное на выходные дни ограничить работу общественного транспорта. Ведь именно он является основным разносчиком инфекции. Не соблюдается социальная дистанция, люди контактируют между собой", - полагает Тищенко.

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Также он подчеркнул, что украинцам следует ограничиться прогулками возле дома, а организацией подвозки на работу тех людей, которые работают по выходным, должны заняться работодатели.

Карантин в Украине

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