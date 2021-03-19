В Слуге народа заговорили об остановке транспорта в Киеве из-за локдауна

Общественный транспорт в Киеве могут остановить / УНИАН

Вероятность остановки работы общественного транспорта в Киеве из-за ужесточения карантина могут обсудить во время заседания Совета нацональной безопасности и обороны Украины, заявила народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук.

Дополнительные карантинные ограничения могут ввести в связи с попаданием Киева в "красную" зону карантина, пишут Вести.

"Это будет означать полный локдаун. Многие люди могут лишиться средств к существованию, поэтому, такие вопросы нужно обдумывать очень внимательно и я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", – рассказала Верещук.

Усиление карантина в Киеве: что известно

В то же время Государственная комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям может усилить карантин в Киеве уже сегодня, 19 марта.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники в Кабинете министров, городские власти Киева уже решили усилить карантин с 20 марта.

"Останавливать транспорт не планируется", - добавил собеседник.

Читайте такжеЭксперт предупредил о коллапсе и объяснил неизбежность локдауна в Киеве

Локдаун в Киеве: