В Слуге народа заговорили об остановке транспорта в Киеве из-за локдауна

В Киеве могут усилить карантин решением Комиссии ТЭБ и ЧС уже сегодня, 19 марта.
Вероятность остановки работы общественного транспорта в Киеве из-за ужесточения карантина могут обсудить во время заседания Совета нацональной безопасности и обороны Украины, заявила народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук.
Дополнительные карантинные ограничения могут ввести в связи с попаданием Киева в "красную" зону карантина, пишут Вести.
"Это будет означать полный локдаун. Многие люди могут лишиться средств к существованию, поэтому, такие вопросы нужно обдумывать очень внимательно и я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", – рассказала Верещук.
Усиление карантина в Киеве: что известно
В то же время Государственная комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям может усилить карантин в Киеве уже сегодня, 19 марта.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники в Кабинете министров, городские власти Киева уже решили усилить карантин с 20 марта.
"Останавливать транспорт не планируется", - добавил собеседник.
Читайте такжеЭксперт предупредил о коллапсе и объяснил неизбежность локдауна в Киеве
Локдаун в Киеве:
- В Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, заявил мэр Виталий Кличко.
- По его словам, такие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.
- Будет запрещена работа заведений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
- Будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- Подпадает под запрет проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.
- Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). А также на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
- Заведения общественного питания будут работать исключительно по услуге "с собой".
- Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно.