В СНБО бьют тревогу из-за ситуации в COVID-больницах

Больше всего заполнены больницы в Хмельницкой (83%), Николаевской (76%), Львовской и Киевской (по 72%) областях, а также в Киеве (80%).
По состоянию на субботу, 3 апреля, показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом превышены в 22 областях, свидетельствуют данные на портале СНБО.
Больше всего заполнены больницы в Хмельницкой (83%), Николаевской (76%), Львовской и Киевской (по 72%) областях, а также в Киеве (80%).
В 21 области и в Киеве уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 три дня подряд превышает установленный показатель в 60 человек на 100 тысяч населения.
Меньше всего заполнены больницы в Херсонской (на 25%), Луганской (35%) и Кировоградской (40%) областях.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По данным на утро субботы, 3 апреля, в Украине за последние 24 часа был установлен 20 341 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего прецедентов COVID-19 зафиксировано в Киеве (2053)¸ Львовской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
- За сутки в Киеве госпитализировали 240 человек с диагнозом COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что в Украине циркулирует британский штамм коронавируса, который зафиксирован уже во всех регионах страны. В двух областях обнаружен африканский штамм. Обе вариации коронавирусной угрозы являются более агрессивными.
Автор: Екатерина Трохимчук