В СНБО предупредили о побочных эффектах после вакцинирования от COVID-19

Стало известно о побочных эффектах после вакцины от COVID-19 / Reuters

После вакцинации от коронавируса возможно появление побочных эффектов, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

"Бывают побочные эффекты. Но когда вакцинируют миллионы людей, и когда это были люди пожилого возраста, которые, к сожалению, сами умирают, и было более десяти случаев — что ж, сложно это привязать именно к вакцинации", — подчеркнул он в эфире канала Украина 24.

В то же время эксперт подчеркнул, что вакцинироваться от коронавируса в любом случае необходимо.

"Я должен вас убедить в том, что заболевание (COVID-19 - ред.), возможно, с летальными случаями, и вакцинацию нельзя сравнивать. Конечно, нужно вакцинироваться. Когда вакцинируют миллионы людей, то, конечно, в это время могут быть и случаи с побочными эффектами, которые либо присущи самой вакцинации, либо те, что происходят с нами каждый день. Каждый день некоторые люди, особенно пожилого возраста, имеющие посторонние заболевания, чувствуют себя плохо без всякой вакцинации", — добавил Комиссаренко.

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