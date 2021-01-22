В СНБО предупредили о побочных эффектах после вакцинирования от COVID-19

Сергей Комиссаренко рассказал о вероятности летальных случаев после вакцинирования от коронавируса.
После вакцинации от коронавируса возможно появление побочных эффектов, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.
"Бывают побочные эффекты. Но когда вакцинируют миллионы людей, и когда это были люди пожилого возраста, которые, к сожалению, сами умирают, и было более десяти случаев — что ж, сложно это привязать именно к вакцинации", — подчеркнул он в эфире канала Украина 24.
В то же время эксперт подчеркнул, что вакцинироваться от коронавируса в любом случае необходимо.
"Я должен вас убедить в том, что заболевание (COVID-19 - ред.), возможно, с летальными случаями, и вакцинацию нельзя сравнивать. Конечно, нужно вакцинироваться. Когда вакцинируют миллионы людей, то, конечно, в это время могут быть и случаи с побочными эффектами, которые либо присущи самой вакцинации, либо те, что происходят с нами каждый день. Каждый день некоторые люди, особенно пожилого возраста, имеющие посторонние заболевания, чувствуют себя плохо без всякой вакцинации", — добавил Комиссаренко.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
- По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.