В СНБО раскрыли сроки массовой вакцинации украинцев от COVID-19

В Украине планируют вакцинацию от коронавируса / Reuters

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко спрогнозировал сроки вакцинации украинцев от коронавируса.

Как рассказал он в эфире канала Украина 24, массовая вакцинация украинцев от коронавируса COVID-19 начнется не ранее середины 2021 года.

По его словам, для начала вакцинации нужно подготовить необходимую инфраструктуру и логистику.

"Думаю, в Украине вакцина в тех количествах, о которых можно говорить, появится в начале второго квартала следующего года. Но массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать", - подчеркнул академик НАНУ.

В то же время он обратил внимание на то, что появление вакцины будет полностью зависеть от государственных органов.

"Мы надеемся, что нам много вакцин подарят, но все-таки нужно их покупать. Думаю, что в конце концов нужно делать так, чтобы наши люди не платили за вакцину", - добавил Комиссаренко.

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