В СНБО раскрыли сроки массовой вакцинации украинцев от COVID-19

Для начала вакцинации нужно подготовить необходимую инфраструктуру, подчеркнул Сергей Комиссаренко.
Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко спрогнозировал сроки вакцинации украинцев от коронавируса.
Как рассказал он в эфире канала Украина 24, массовая вакцинация украинцев от коронавируса COVID-19 начнется не ранее середины 2021 года.
По его словам, для начала вакцинации нужно подготовить необходимую инфраструктуру и логистику.
"Думаю, в Украине вакцина в тех количествах, о которых можно говорить, появится в начале второго квартала следующего года. Но массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать", - подчеркнул академик НАНУ.
В то же время он обратил внимание на то, что появление вакцины будет полностью зависеть от государственных органов.
"Мы надеемся, что нам много вакцин подарят, но все-таки нужно их покупать. Думаю, что в конце концов нужно делать так, чтобы наши люди не платили за вакцину", - добавил Комиссаренко.
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Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.