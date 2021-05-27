В США одобрили экспериментальное лекарство от COVID-19: кому его можно использовать

Действие лекарства направлено против шипового белка SARS-CoV-2 и предназначено для блокирования прикрепления вируса и его проникновения в клетки человека.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило новое экспериментальное лекарство от коронавируса.
Препарат Sotrovimab VIR-7831 производит британская фармацевтическая компания GSK и ее американский партнер Vir Biotechnology, сообщается на сайте ведомства.
Препарат разрешили для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг. Однако его нельзя давать больным, нуждающимся в кислородной терапии или механической вентиляции, входящим в группу риска прогрессирования до тяжелой формы коронавируса.
Sotrovimab относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами, которые имитируют естественные антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией. Действие нового лекарства направлено против шипового белка SARS-CoV-2 и предназначено для блокирования прикрепления вируса и его проникновения в клетки человека.
Среди побочных эффектов препарата: анафилаксия – тяжелая, потенциально угрожающая жизни, системная реакция гиперчувствительности (аллергическая или неаллергическая), а также сыпь и диарея.
Лекарство от коронавируса - о чем ранее писал Главред:
- Компания Pfizer приступила к испытаниям пероральной противовирусной терапии. То есть компания готовится запустить лекарство, которое нужно будет глотать. Как объяснил сотрудник компании Микаэль Долстен, такую терапию планируется назначать при первых признаках коронавирусной инфекции.
- Прием анальгетиков и жаропонижающих препаратов (таких как парацетамол, аспирин, ибупрофен) после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Эту закономерность обнаружили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.