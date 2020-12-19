В США после укола вакцины Pfizer у пяти человек появилась аллергия / Reuters

У пяти человек после прививки вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, появилась аллергическая реакция, сообщил представитель американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс.

Он подчеркнул, что аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав обеих одобренных в США вакцин - Pfizer и Moderna, сообщает USnews.com.

В настоящее время FDA изучает вопросы, связанные с аллергией при вакцинировании, отметил Маркс.

СМИ обратили внимание, что описанная аллергическая реакция схожа с двумя случаями, о которых сообщалось на прошлой неделе в Великобритании, которая также приступила к вакцинированию населения с вакциной Pfizer/BioNTech.

Британский медицинский регулятор заявил, что всем, у кого в анамнезе была анафилаксия или тяжелые аллергические реакции на лекарство или пищу, не следует вводить вакцину Pfizer-BioNTech.

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