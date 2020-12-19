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В США после укола вакцины Pfizer у пяти человек появилась аллергия

19 декабря 2020, 11:28
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Аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав вакцины.

вакцина,коронавирус
В США после укола вакцины Pfizer у пяти человек появилась аллергия / Reuters

У пяти человек после прививки вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, появилась аллергическая реакция, сообщил представитель американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс.

Он подчеркнул, что аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав обеих одобренных в США вакцин - Pfizer и Moderna, сообщает USnews.com.

В настоящее время FDA изучает вопросы, связанные с аллергией при вакцинировании, отметил Маркс.

СМИ обратили внимание, что описанная аллергическая реакция схожа с двумя случаями, о которых сообщалось на прошлой неделе в Великобритании, которая также приступила к вакцинированию населения с вакциной Pfizer/BioNTech.

Британский медицинский регулятор заявил, что всем, у кого в анамнезе была анафилаксия или тяжелые аллергические реакции на лекарство или пищу, не следует вводить вакцину Pfizer-BioNTech.

Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии. Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
  • Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.
  • 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
  • 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.

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