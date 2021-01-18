В США приостанавливают вакцинацию популярной вакциной от COVID-19

В Америке забраковали партию популярной вакцины от коронавируса компании Moderna.
Калифорния объявила о намерении приостановить вакцинацию препаратом от COVID компании Moderna. Одна из партии противокоронавирусной вакцины угодила в скандал из-за появления аллергических реакций.
Как сообщает местный сайт abc7.com, с 5 по 12 января в Калифонрнию поставили более 330 тысяч доз вакцины Moderna. Препараты из этой партии были распределены между 287 поставщиками. Однако в итоге оказалось, что у некоторых пациентов возникает на нее аллергия. В частности, в одной из клиник зафиксировали около десяти случаев аллергии в первые сутки после вакцинации.
Читайте такжеГлавная опасность вакцины от COVID-19: эксперт объяснил, чего опасаться"Исходя из крайней осторожности ... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna", – сообщила эпидемиолог Эрика Пан.
При этом пока нет сведений, какие именно аллергические реакции наблюдаются у пациентов, которым сделали прививки вакциной Moderna.
Стоит отметить, что и Moderna, и Pfizer освободили от исков за побочные эффекты от вакцины, сообщал телеканал CNBC еще в середине декабря 2020.
Также освобождено от ответственности за побочные эффекты от вакцин Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которое одобряет препараты для массового использования.
Кроме того, граждане США не имеют права подать в суд на работодателя, который обязывает сделать прививку от COVID-19.
Вакцина от коронавируса: новости
- В Германии скончались десять человек после прививки от коронавируса. Стоит отметить, что в Германии проводят вакцинацию препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech и препаратом Moderna. От какой именно вакцины скончались пациенты, не сообщается.
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- У 13 израильтян случился лицевой паралич после вакцинации Pfizer. Число подобных случаев может быть больше, отметили в Минздраве.
- Шмыгаль объяснил, почему Украина сможет получить три вакцины от коронавируса. По словам премьер-министра, у Кабмина есть возможность выбирать из трех различных препаратов от COVID-19.
- Ранее сообщалось, что Украина пытается "выпросить" вакцину Pfizer: появились детали переговоров Минздрава. Украина в феврале может получить вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech или Moderna.