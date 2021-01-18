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В США приостанавливают вакцинацию популярной вакциной от COVID-19

18 января 2021, 16:06
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В Америке забраковали партию популярной вакцины от коронавируса компании Moderna.

Вакцина от COVID-19 попала в скандал в США из-за побочных эффектов
Вакцина от COVID-19 попала в скандал в США из-за побочных эффектов / Фото Reuters

Калифорния объявила о намерении приостановить вакцинацию препаратом от COVID компании Moderna. Одна из партии противокоронавирусной вакцины угодила в скандал из-за появления аллергических реакций.

Как сообщает местный сайт abc7.com, с 5 по 12 января в Калифонрнию поставили более 330 тысяч доз вакцины Moderna. Препараты из этой партии были распределены между 287 поставщиками. Однако в итоге оказалось, что у некоторых пациентов возникает на нее аллергия. В частности, в одной из клиник зафиксировали около десяти случаев аллергии в первые сутки после вакцинации.

Читайте такжеГлавная опасность вакцины от COVID-19: эксперт объяснил, чего опасаться"Исходя из крайней осторожности ... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna", – сообщила эпидемиолог Эрика Пан.

При этом пока нет сведений, какие именно аллергические реакции наблюдаются у пациентов, которым сделали прививки вакциной Moderna.

Стоит отметить, что и Moderna, и Pfizer освободили от исков за побочные эффекты от вакцины, сообщал телеканал CNBC еще в середине декабря 2020.

Также освобождено от ответственности за побочные эффекты от вакцин Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которое одобряет препараты для массового использования.

Кроме того, граждане США не имеют права подать в суд на работодателя, который обязывает сделать прививку от COVID-19.

Вакцина от коронавируса: новости

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