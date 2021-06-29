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В США создали уникальную маску, которая может определить COVID

29 июня 2021, 18:42

Ученые работали над созданием биосенсора на протяжении нескольких лет. В его основе лежит новая технология.

Ученые создали уникальную маску

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета разработали и протестировали новый способ выявления коронавируса. Они создали маску для лица, которая всего через 90 минут может выявить признаки заболевания в дыхании человека, который ее надел, сообщает New Atlas.

Отмечается также, что технологию можно запрограммировать на выявление любого патогена или токсина. Она также достаточно небольшая для того, чтобы ее можно было использовать во время пошива масок на фабриках.

Ученые работали над созданием биосенсора на протяжении нескольких лет. В его основе лежит новая технология. В отличие от других подобных разработок, которым требуется присутствие живых клеток, новая технология содержит "высушенные" клеточные механизмы, которые необходимы для обнаружения органических молекул.

Изначально новую технологию разрабатывали для выявления вирусов Эбола и Зика. Но после начала пандемии ученые сосредоточились на том, чтобы сделать ее восприимчивой к новому коронавирусу.

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Созданная исследователями маска является новейшим применением этой технологии. Сенсоры активируются после нажатия специальной кнопки на ней. После этого датчик выпускает небольшое количество жидкости, которое увлажняет высушенные молекулы в датчике, которые затем взаимодействуют с каплями из дыхания человека.

Спустя примерно 90 минут небольшой клочок бумаги показывает, является результат пользователя на COVID-19 положительным или отрицательным. Проведенные тесты показали, что такие маски показывают достаточно точный результат, который можно сравнить с ПЦР-тестированием.

Как сообщал Главред, антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме человека вплоть до 13 месяцев после того, как человек переболел COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сотрудниками Страсбургского университетского госпиталя. Ученые отмечают, что антитела значительно снижают вероятность повторного заражения коронавирусом в течение этого периода.

Тем временем иммунолог Янко Николич-Жугич, который работает в США, сообщил, что повторное заражение коронавирусом COVID-19 возможно у человека, в иммунной системе которого есть необнаруженные генетические дефекты.

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