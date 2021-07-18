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В США свирепствует "эпидемия непривитых": из-за коронавируса Дельта больницы забиты до отказа

18 июля 2021, 07:42

Специалисты системы здравоохранения США свидетельствуют, что американские больницы переполнены.

коронавирус,медики
В США свирепствует "эпидемия непривитых": из-за коронавируса Дельта больницы забиты до отказа / Reuters

Жителей США просят срочно сделать вакцинацию против коронавируса, если до сих пор ее еще не сделали. А все потому, что штамм Дельта агрессивно распространяется по стране.

Как сообщает Associated Press, система здравоохранения США испытывает чрезмерную нагрузку. Необходимость помогать инфицированным штаммом Дельта людям фактически парализует больницы.

Американские власти решительно призывают к вакцинации против COVID-19 непривитых людей. Ведь количество жертв пандемии снова начало расти. А причиной тому – распространение опасного штамма Дельта.

"Мы получаем очевидный сигнал: начинается пандемия непривитых", – заявила директор центров профилактики и контроля заболеваний (CDC) США Рошель Валенски.

В течение недели в Соединенных Штатах Америки обнаруживали в среднем 23,3 тысячи новых случаев болезни, 2790 человек госпитализированы, а 211 инфицированных – умирали. По данным CDC, заболеваемость в стране выросла на 70%.

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"Почти все случаи госпитализации и смерти – это именно невакцинированные люди", – подчеркнул координатор программ борьбы с пандемией Белого дома Джефф Зиентс.

В целом же из новых больных 80% инфицированы штаммом Дельта.

Также специалисты системы здравоохранения США свидетельствуют, что американские больницы переполнены.

В некоторых зафиксировали вообще рекордное количество пациентов с коронавирусом за все время. Отметим, по состоянию на июль 2021 по официальным данным американских медиков в США защищенными против COVID-19 являются приблизительно 48% населения.

По состоянию на 18 июля в США официально зарегистрированы 34 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертв болезни – 608 881.

Подробнее о новой волне коронавируса из-за штамма Дельта можете узнать из сюжета ТСН:

Коронавирус "Дельта" в Украине – о чем сообщалось ранее:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

По состоянию на 15 июля в Украине официально зафиксировано 4 варианта коронавируса, модификация которых характерна для штамма Дельта.

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