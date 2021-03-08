В США тестируют новое лекарство от коронавируса, результат обнадеживает

Препарат протестировали более чем на 200 госпитализированных пациентах, у всех было более быстрое снижение уровня заразности вируса.
В США проводят испытания нового лекарства, которым намерены лечить коронавирус - препарат во время тестирования продемонстрировал высокую эффективность на ранней стадии болезни, говорится в заявлении американского производителя лекарств Merck, сообщает USA Today.
Препарат молнупиравир показал быстрое снижение уровня инфекционного вируса у пациентов на раней стадии заболевания.
Препарат протестировали более чем на 200 госпитализированных пациентах, у всех было более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у пациентов в группе плацебо.
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Ведущий исследователь Медицинской школы Университета Северной Каролины Уильям Фишер назвал результаты исследований многообещающими, но их должны подтвердить дополнительные исследования.
Молнупиравир - экспериментальный противовирусный препарат, активный при пероральном приеме, разработанный для лечения гриппа.
Вакцинация от коронавируса:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.