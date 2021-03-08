В США тестируют новое лекарство от коронавируса, результат обнадеживает

В США испытывают препарат для лечения коронавируса / Reuters

В США проводят испытания нового лекарства, которым намерены лечить коронавирус - препарат во время тестирования продемонстрировал высокую эффективность на ранней стадии болезни, говорится в заявлении американского производителя лекарств Merck, сообщает USA Today.

Препарат молнупиравир показал быстрое снижение уровня инфекционного вируса у пациентов на раней стадии заболевания.

Препарат протестировали более чем на 200 госпитализированных пациентах, у всех было более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у пациентов в группе плацебо.

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Ведущий исследователь Медицинской школы Университета Северной Каролины Уильям Фишер назвал результаты исследований многообещающими, но их должны подтвердить дополнительные исследования.

Молнупиравир - экспериментальный противовирусный препарат, активный при пероральном приеме, разработанный для лечения гриппа.

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