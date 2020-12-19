В США утвердили вторую вакцину против COVID-19

В США утвердили вакцину от COVID-19 Moderna / Фото Reuters

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) утвердило вакцину от коронавируса Moderna американского производства. Это произошло спустя неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которую уже начали использовать для вакцинации американцев.

Как сообщает BBC News, США согласились закупить 200 миллионов доз вакцины против COVID-19 Moderna. Шесть миллионов, возможно, уже готовы к отправке.

В США убеждены, что переход от последовательности вируса в январе к наличию двух вакцин в декабре - замечательное достижение.

Отметим, США лидируют по числу случаев заражения коронавирусом – в стране выявили 17,5 миллиона человек, инфицированных коронавирусом. Кроме того, в Соединенных Штатах умерло больше всего людей от последствий болезни - 313 тысяч.

С понедельника, 14 декабря, американцы начали получать прививки вакциной от COVID-19, разработанной компанией Pfizer (США) и ее немецким партнером BioNTech.

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