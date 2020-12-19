В США утвердили вторую вакцину против COVID-19

У США за неделю утвердили вторую вакцину от коронавируса.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) утвердило вакцину от коронавируса Moderna американского производства. Это произошло спустя неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которую уже начали использовать для вакцинации американцев.
Как сообщает BBC News, США согласились закупить 200 миллионов доз вакцины против COVID-19 Moderna. Шесть миллионов, возможно, уже готовы к отправке.
В США убеждены, что переход от последовательности вируса в январе к наличию двух вакцин в декабре - замечательное достижение.
Отметим, США лидируют по числу случаев заражения коронавирусом – в стране выявили 17,5 миллиона человек, инфицированных коронавирусом. Кроме того, в Соединенных Штатах умерло больше всего людей от последствий болезни - 313 тысяч.
С понедельника, 14 декабря, американцы начали получать прививки вакциной от COVID-19, разработанной компанией Pfizer (США) и ее немецким партнером BioNTech.
Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Американская биотехнологическая компания Moderna полностью уничтожила 400 тысяч доз недавно произведенной собственной вакцины от коронавируса в связи с проблемами, которые возникли в процессе создания препарата.
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии. Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.