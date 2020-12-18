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В США вице-президент Пенс сделал в прямом эфире прививку от Covid-19

18 декабря 2020, 23:34
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Вместе с чиновником вакцинировалась его супруга.

Майк Пенс
Майк Пенс в прямом эфире сделал прививку от коронавируса / Фото: Reuters

Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен в прямом эфире в присутствии журналистов сделали прививки от коронавируса.

Как сообщил телеканал CNN, Пенс признался журналистам, что "ничего не почувствовал" и назвал вакцину "безопасной и эффективной". Информацию о вакцинации опубликовали на официальном сайте Белого дома.

"Благодаря прекрасной работе Национального института здравоохранения, отличной работе FDA, лидерству нашего президента и Операции Warp Speed (по вакцинации), американский народ может быть уверен, что у нас есть одна, а, возможно, через несколько часов, уже две безопасные и эффективные вакцины от коронавируса", - отметил Пенс.

Чиновник подчеркнул, что они с женой стали примером для миллионов, поскольку показали факт "безопасной и эффективной вакцинации от коронавируса".

"Верю, что в истории останется, что эта неделя стала началом конца пандемии коронавируса", - добавил Пенс.

Читайте такжеВыяснилось, когда Байден получит вакцину от коронавирусаПрежде чем сделать прививку вице-президенту, врачи задали ему стандартные вопросы: "Вы беременны? Вы кормящая мать?" Это вызвало смех у присутствующих. Использовалась вакцина от Pfizer и BioNTech. Врач предупредил, что через 21 день им предстоит прийти на прививку повторно.

Помимо Пенса, вакцинацию провели также генеральному хирургу США Джерому Адамсу.

Вакцина от коронавируса

  • Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19.

  • Минздрав Украины попросил США рассмотреть нашу страну как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

  • По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странам, пока ею не будут обеспечены американские штаты.

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