В США вице-президент Пенс сделал в прямом эфире прививку от Covid-19

Майк Пенс в прямом эфире сделал прививку от коронавируса / Фото: Reuters

Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен в прямом эфире в присутствии журналистов сделали прививки от коронавируса.

Как сообщил телеканал CNN, Пенс признался журналистам, что "ничего не почувствовал" и назвал вакцину "безопасной и эффективной". Информацию о вакцинации опубликовали на официальном сайте Белого дома.

"Благодаря прекрасной работе Национального института здравоохранения, отличной работе FDA, лидерству нашего президента и Операции Warp Speed (по вакцинации), американский народ может быть уверен, что у нас есть одна, а, возможно, через несколько часов, уже две безопасные и эффективные вакцины от коронавируса", - отметил Пенс.

Чиновник подчеркнул, что они с женой стали примером для миллионов, поскольку показали факт "безопасной и эффективной вакцинации от коронавируса".

"Верю, что в истории останется, что эта неделя стала началом конца пандемии коронавируса", - добавил Пенс.

Читайте такжеВыяснилось, когда Байден получит вакцину от коронавирусаПрежде чем сделать прививку вице-президенту, врачи задали ему стандартные вопросы: "Вы беременны? Вы кормящая мать?" Это вызвало смех у присутствующих. Использовалась вакцина от Pfizer и BioNTech. Врач предупредил, что через 21 день им предстоит прийти на прививку повторно.

Помимо Пенса, вакцинацию провели также генеральному хирургу США Джерому Адамсу.

Вакцина от коронавируса