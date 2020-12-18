В США вице-президент Пенс сделал в прямом эфире прививку от Covid-19

Вместе с чиновником вакцинировалась его супруга.
Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен в прямом эфире в присутствии журналистов сделали прививки от коронавируса.
Как сообщил телеканал CNN, Пенс признался журналистам, что "ничего не почувствовал" и назвал вакцину "безопасной и эффективной". Информацию о вакцинации опубликовали на официальном сайте Белого дома.
"Благодаря прекрасной работе Национального института здравоохранения, отличной работе FDA, лидерству нашего президента и Операции Warp Speed (по вакцинации), американский народ может быть уверен, что у нас есть одна, а, возможно, через несколько часов, уже две безопасные и эффективные вакцины от коронавируса", - отметил Пенс.
Чиновник подчеркнул, что они с женой стали примером для миллионов, поскольку показали факт "безопасной и эффективной вакцинации от коронавируса".
"Верю, что в истории останется, что эта неделя стала началом конца пандемии коронавируса", - добавил Пенс.
Читайте такжеВыяснилось, когда Байден получит вакцину от коронавирусаПрежде чем сделать прививку вице-президенту, врачи задали ему стандартные вопросы: "Вы беременны? Вы кормящая мать?" Это вызвало смех у присутствующих. Использовалась вакцина от Pfizer и BioNTech. Врач предупредил, что через 21 день им предстоит прийти на прививку повторно.
Помимо Пенса, вакцинацию провели также генеральному хирургу США Джерому Адамсу.
Вакцина от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19.
Минздрав Украины попросил США рассмотреть нашу страну как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".
По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странам, пока ею не будут обеспечены американские штаты.