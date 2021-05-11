В США выяснили, какая вакцина наиболее эффективна при COVID-19

Прививки стимулируют иммунную систему вырабатывать антитела, которые не дают коронавирусу заражать клетки организма.
Американские ученые представили результаты нового исследования о том, какая из вакцин от коронавируса лучше всего защищает от новых мутаций, пишет Journal of Clinical Investigation.
Так, по словам профессора медицины из медицинской школы Джонса Гопкинса в Балтиморе Джоэла Бленксона, именно мРНК-вакцины являются эффективнее всего в долгосрочной перспективе, ведь могут защитить и от теперешних мутаций вируса, и от тех, которые могут появиться. Дескать, технология мРНК, по принципу которой действуют вакцины Pfizer и Moderna, формирует в организме многоуровневую защиту от коронавирусов.
Бленксон говорит, что такие прививки стимулируют иммунную систему вырабатывать антитела, которые не дают коронавирусу заражать клетки организма, а также заставляют иммунную систему вырабатывать так называемые вспомогательные Т-клетки, которые называются лимфоциты CD4 + T.
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Впрочем, то, как работают современные вакцины на самом деле, покажет лишь время.
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