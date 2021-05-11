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В США выяснили, какая вакцина наиболее эффективна при COVID-19

11 мая 2021, 20:50
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Прививки стимулируют иммунную систему вырабатывать антитела, которые не дают коронавирусу заражать клетки организма.

вакцинация в Индии
В США назвали наиболее эффективную вакцину от коронавируса / Reuters

Американские ученые представили результаты нового исследования о том, какая из вакцин от коронавируса лучше всего защищает от новых мутаций, пишет Journal of Clinical Investigation.

Так, по словам профессора медицины из медицинской школы Джонса Гопкинса в Балтиморе Джоэла Бленксона, именно мРНК-вакцины являются эффективнее всего в долгосрочной перспективе, ведь могут защитить и от теперешних мутаций вируса, и от тех, которые могут появиться. Дескать, технология мРНК, по принципу которой действуют вакцины Pfizer и Moderna, формирует в организме многоуровневую защиту от коронавирусов.

Бленксон говорит, что такие прививки стимулируют иммунную систему вырабатывать антитела, которые не дают коронавирусу заражать клетки организма, а также заставляют иммунную систему вырабатывать так называемые вспомогательные Т-клетки, которые называются лимфоциты CD4 + T.

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Впрочем, то, как работают современные вакцины на самом деле, покажет лишь время.

Коронавирус в мире - о чем ранее писал Главред:

  • Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.
  • 26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что во второй половине апреля зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.
  • Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.
  • Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.

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