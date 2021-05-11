В США выяснили, какая вакцина наиболее эффективна при COVID-19

В США назвали наиболее эффективную вакцину от коронавируса / Reuters

Американские ученые представили результаты нового исследования о том, какая из вакцин от коронавируса лучше всего защищает от новых мутаций, пишет Journal of Clinical Investigation.

Так, по словам профессора медицины из медицинской школы Джонса Гопкинса в Балтиморе Джоэла Бленксона, именно мРНК-вакцины являются эффективнее всего в долгосрочной перспективе, ведь могут защитить и от теперешних мутаций вируса, и от тех, которые могут появиться. Дескать, технология мРНК, по принципу которой действуют вакцины Pfizer и Moderna, формирует в организме многоуровневую защиту от коронавирусов.

Бленксон говорит, что такие прививки стимулируют иммунную систему вырабатывать антитела, которые не дают коронавирусу заражать клетки организма, а также заставляют иммунную систему вырабатывать так называемые вспомогательные Т-клетки, которые называются лимфоциты CD4 + T.

Читайте такжеКоронавирус в Украине пошел на спад: за сутки выявили менее 3 тысяч больных

Впрочем, то, как работают современные вакцины на самом деле, покажет лишь время.

Коронавирус в мире - о чем ранее писал Главред: