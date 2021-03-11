В стране ЕС поставили на паузу вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Дании пока не готовы утверждать, что вакцина AstraZeneca может привести к образованию тромбов / Фото Reuters

В Дании приняли решение поставить на паузу вакцинацию населения препаратом англо-шведской фармкомпании AstraZeneca. В Управлении здравоохранения заявили, что такое решение связано с "серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей". В стране установлен один такой случай. В ведомстве пока не готовы утверждать, что вакцинация препаратом AstraZeneca может привести к образованию тромбов, сообщает DW.

В частности, в заявлении главы датского Управления здравоохранения Сорена Брострома говорится, что специализированные ведомства должны реагировать на случаи побочных эффектов как в своей стране, так и в других европейских государствах. В Дании проводится соответствующее расследование. Препарат AstraZeneca не будет использоваться для вакцинации в течение 14 дней.

"Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран", - сказал Бростром.

Кроме того, указывается, что 6 европейских государств приняли решение о приостановке использования препарата AstraZeneca. В Австрии это произошло после смерти человека от нарушений свертываемости крови после вакцинации.Читайте такжеВ ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в Украину

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