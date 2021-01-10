В Тернополе губернатор повторно заболел коронавирусом

Губернатор Тернопольской области Владимир Труш повторно инфицировался коронавирусом / Фото: Facebook/Владимир Труш

Глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш во второй раз заболел коронавирусной инфекцией.

Он написал на своей странице в Facebook, что в первый раз болезнь перенес тяжело и поянл, что с COVID-19 не шутят.

"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на Covid. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно", - написал губернатор.

В связи со сложившейся в Тернополе ситуацией относительно бойкота локдауна, он попросил соотечественников ответственно подойти к заботе о своем здоровье.

"Прошу всех отнестись к карантину ответственно. Для его введения есть веские основания, а именно - высокий риск роста заболеваемости, ведь в период праздников многие контактировали между собой. Если мы сейчас не локализируем инфекцию, то через две-три недели последствия могут быть критическими", - подчеркнул он.