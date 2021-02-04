В Тернополе пациент с COVID-19 перерезал себе сонную артерию на глазах у врачей

Мужчина слишком остро чувствовал вину из-за того, что якобы заразил много людей. На самом деле его самобичевание было напрасным.
Вечером 2 февраля в городской больнице скорой помощи Тернополя произошел жуткий инцидент. Больной коронавирусом пациент на глазах у медиков перерезал себе сонную артерию.
Мужчина остро чувствовал вину из-за того, что якобы заразил много людей. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Пациент работал инспектором-ревизором в налоговой службе. Он заразился коронавирусом больше двух недель назад. Сначала лечился дома. Через 10 дней его состояние ухудшилось, поэтому больного госпитализировали с двусторонней ковидной пневмонией.
Медики сразу заметили суицидальные настроения у мужчины – он говорил, что человек, который заразил много людей, не имеет права на жизнь. При этом мужчина отказывался от помощи психолога.
Медики советовались с родственниками и врачом-психиатром по поводу возможного перевода пациента в психдиспансер. Однако сделать это они не успели - на глазах у медицинского персонала мужчина перерезал себе сонную артерию.
Сообщается, что пациент зря занимался самобичеванием - на самом деле у него на работе заболел лишь один человек, а его родные остались здоровы.
По словам врачей, у мужчины были все шансы выжить, хотя половина легких и была поражена пневмонией. Ему только нужно было преодолеть постковидный синдром.
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