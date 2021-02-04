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В Тернополе пациент с COVID-19 перерезал себе сонную артерию на глазах у врачей

4 февраля 2021, 09:52
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Мужчина слишком остро чувствовал вину из-за того, что якобы заразил много людей. На самом деле его самобичевание было напрасным.

коронавирус
Постковидный синдром у пациента привел к трагедии / Фото Reuters

Вечером 2 февраля в городской больнице скорой помощи Тернополя произошел жуткий инцидент. Больной коронавирусом пациент на глазах у медиков перерезал себе сонную артерию.

Мужчина остро чувствовал вину из-за того, что якобы заразил много людей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пациент работал инспектором-ревизором в налоговой службе. Он заразился коронавирусом больше двух недель назад. Сначала лечился дома. Через 10 дней его состояние ухудшилось, поэтому больного госпитализировали с двусторонней ковидной пневмонией.

Медики сразу заметили суицидальные настроения у мужчины – он говорил, что человек, который заразил много людей, не имеет права на жизнь. При этом мужчина отказывался от помощи психолога.

Медики советовались с родственниками и врачом-психиатром по поводу возможного перевода пациента в психдиспансер. Однако сделать это они не успели - на глазах у медицинского персонала мужчина перерезал себе сонную артерию.

Сообщается, что пациент зря занимался самобичеванием - на самом деле у него на работе заболел лишь один человек, а его родные остались здоровы.

По словам врачей, у мужчины были все шансы выжить, хотя половина легких и была поражена пневмонией. Ему только нужно было преодолеть постковидный синдром.

Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, как решить проблему суицидов после COVID-19

Коронавирус и суицид - о чем ранее писал Главред:

  • В Украине зафиксировали ряд самоубийств пациентов с коронавирусом.
  • 19 ноября 2020 года в Киеве в клинической больнице №12 покончила с собой женщина, которая лечилась от коронавируса. Пенсионерка повесилась.
  • В конце сентября прошлого года в Киевской городской клинической больнице №4 (где лечат больных коронавирусом людей) за два дня произошло два эпизода суицида.
  • 20 октября в Киеве больной COVID-19 мужчина выбросился из окна больницы.
  • Коронавирус негативно влияет на психику и может спровоцировать суицидальное поведение у пациентов, у которых уже были психологические расстройства. Об этом сообщил заведующий пульмонологического отделения в Волынской областной клинической больнице Олег Яковенко.
  • Украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил, почему пациенты с COVID-19 пытаются покончить с собой.
  • Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии, профессор Владимир Корсунов сообщил, что именно коронавирус может подталкивать к самоубийству.

новости Украины новости Тернополя коронавирус новости самоубийство суицид
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