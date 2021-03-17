В Тернополе в скорую с COVID-вакцинами въехала иномарка, есть пострадавшие

В Тернополе авто с вакцинами попало в ДТП / Фото prm

В Тернополе в среду, 17 март, произошла авария с участием автомобиля, который перевозил вакцины от коронавируса - ампулы не были повреждены, но пострадало три человека, пишет пресс-служба Тернопольской областной Нацполиции.

Инцидент произошел на улице Микуленцкой в Тернополе. По данным следствия, автомобиль скорой помощи Renault Duster остановился на регулируемом пешеходе. В него сзади въехал автомобиль Ford. Предварительно, он и стал виновником аварии, не соблюдя дистанцию.

Известно, что автомобиль медпомощи ехал в сторону Бучача и вез вакцину от коронавируса. В этой машине, кроме водителя было четверо пассажиров, трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с препаратом не повреждены.

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