В Тернополе в скорую с COVID-вакцинами въехала иномарка, есть пострадавшие

Инцидент произошел 17 марта на улице Микуленцкой в Тернополе. По данным следствия, автомобиль скорой помощи остановился на регулируемом пешеходе.
В Тернополе в среду, 17 март, произошла авария с участием автомобиля, который перевозил вакцины от коронавируса - ампулы не были повреждены, но пострадало три человека, пишет пресс-служба Тернопольской областной Нацполиции.
Инцидент произошел на улице Микуленцкой в Тернополе. По данным следствия, автомобиль скорой помощи Renault Duster остановился на регулируемом пешеходе. В него сзади въехал автомобиль Ford. Предварительно, он и стал виновником аварии, не соблюдя дистанцию.
Известно, что автомобиль медпомощи ехал в сторону Бучача и вез вакцину от коронавируса. В этой машине, кроме водителя было четверо пассажиров, трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с препаратом не повреждены.
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.
Автор: Екатерина Трохимчук