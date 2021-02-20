В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях увеличилось число инфицированных коронавирусом из-за наплыва туристов.
В трех областях Украины - Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской - из-за критического количества больных коронавирусом COVID-19 на 7 дней запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов.
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера. По его словам, такой рост количества новых инфицированных связан с наплывом туристов.
"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях – это три области с критическим ростом числа случаев (зараженных коронавирусом, – ред.) – то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе", – отметил главный санврач.
Ляшко добавил, что комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на местном уровне в среду, 17 февраля, приняли решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.
Коронавирус в Украине сегодня – статистика 20 февраля
За минувшие сутки выявили 6295 новых случаев заражения коронавирусной болезнью. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Об это сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за прошедшие 24 часа
- госпитализированы - 2225 человек;
- летальных исходов - 73;
- выздоровели - 4539 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и в г.Киев (415).
Карантин 2021 в Украине – о чем ранее писал Главред:
- Карантин в Украине продлен до 30 апреля 2021 года.
- С 24 февраля вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом.
- Деление на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было раньше.
- В желтой зоне анонсировали "ряд небольших послаблений". В частности, уже известно, что рестораны, кафе, бары и столовые смогут работать до полуночи (24:00) – а не до 23:00, как было ранее. Также был озвучен и ряд запретов для "желтой" зоны карантина.
- Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, при каких условиях карантин в Украине отменят. Зеленый уровень в новом адаптивном карантине - это тот, к которому Украина должна стремиться, чтобы начать пересматривать или отменять карантинные ограничения.