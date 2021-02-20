В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов

В трех областях запретили работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания/ Фото Reuters

В трех областях Украины - Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской - из-за критического количества больных коронавирусом COVID-19 на 7 дней запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера. По его словам, такой рост количества новых инфицированных связан с наплывом туристов.

"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях – это три области с критическим ростом числа случаев (зараженных коронавирусом, – ред.) – то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе", – отметил главный санврач.

Ляшко добавил, что комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на местном уровне в среду, 17 февраля, приняли решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Коронавирус в Украине сегодня – статистика 20 февраля

За минувшие сутки выявили 6295 новых случаев заражения коронавирусной болезнью. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Об это сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за прошедшие 24 часа

госпитализированы - 2225 человек;

летальных исходов - 73;

выздоровели - 4539 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и в г.Киев (415).

Коронавирус в Украине - статистика 20 февраля / Фото facebook.com/maksym.stepanov.officia

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