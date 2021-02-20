УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов

20 февраля 2021, 09:18
Прослушать новость
Остановить

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях увеличилось число инфицированных коронавирусом из-за наплыва туристов.

коронавирус
В трех областях запретили работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания/ Фото Reuters

В трех областях Украины - Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской - из-за критического количества больных коронавирусом COVID-19 на 7 дней запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера. По его словам, такой рост количества новых инфицированных связан с наплывом туристов.

"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях – это три области с критическим ростом числа случаев (зараженных коронавирусом, – ред.) – то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе", – отметил главный санврач.

Ляшко добавил, что комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на местном уровне в среду, 17 февраля, приняли решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Коронавирус в Украине сегодня – статистика 20 февраля

За минувшие сутки выявили 6295 новых случаев заражения коронавирусной болезнью. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Об это сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за прошедшие 24 часа

  • госпитализированы - 2225 человек;
  • летальных исходов - 73;
  • выздоровели - 4539 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и в г.Киев (415).

Коронавирус в Украине - статистика 20 февраля / Фото facebook.com/maksym.stepanov.officia

Карантин 2021 в Украине – о чем ранее писал Главред:

  • Карантин в Украине продлен до 30 апреля 2021 года.
  • С 24 февраля вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом.
  • Деление на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было раньше.
  • В желтой зоне анонсировали "ряд небольших послаблений". В частности, уже известно, что рестораны, кафе, бары и столовые смогут работать до полуночи (24:00) – а не до 23:00, как было ранее. Также был озвучен и ряд запретов для "желтой" зоны карантина.
  • Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, при каких условиях карантин в Украине отменят. Зеленый уровень в новом адаптивном карантине - это тот, к которому Украина должна стремиться, чтобы начать пересматривать или отменять карантинные ограничения.

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине Виктор Ляшко коронавирус новости коронавирус статистика карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Смертельная опасность для каждого второго: обнаружены неожиданные последствия COVID-19Смертельная опасность для каждого второго: обнаружены неожиданные последствия COVID-19 До мая: Кабмин продлил карантин в УкраинеДо мая: Кабмин продлил карантин в Украине В Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантинаВ Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантина Новый карантин в Украине: названы послабления и запретыНовый карантин в Украине: названы послабления и запреты Степанов увидел "руку Кремля" в том, что поставщики вакцин не доверяют УкраинеСтепанов увидел "руку Кремля" в том, что поставщики вакцин не доверяют Украине
Следующий материал

Последние новости

09:26
Байден не захотел приглашать Россию в Большую семерку
09:18
В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов Видео
09:04
Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады Видео
08:35
Министр обороны Украины и глава Пентагона провели переговоры: стало известно, о чем договорились стороны Видео
08:19
В СНБО раскрыли детали голосования по новым санкциям Видео
Реклама
07:54
Дошли до абсурда: зачем Украина тянет транш МВФ, который ей не нужен мнение
07:46
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
07:26
Данилов заявил, что остановить войну на Донбассе может только Путин Видео
07:24
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
06:50
Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира Видео
05:40
Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине Видео
05:20
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
04:55
В Слуге народа рассказали, как Путин отреагирует на санкции против Медведчука Видео
04:30
Внебрачная дочь Путина без лифчика показала "бунтарский дух" Видео
04:05
Пять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизни Видео
04:00
Бывший секретарь СНБО объяснил, почему Россия не намерена защищать Медведчука Видео
03:03
Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни Видео
02:30
Эскперт оценил шансы РФ обеспечить аннексированный Крым водой Видео
02:01
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем Видео
01:30
В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором
Реклама
01:13
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
00:39
Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2 Видео
00:19
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
19 февраля, пятница
23:57
Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях Видео
23:25
"Далее будет": в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов
23:05
Украинским военным на Донбассе разрешили отвечать на провокации
22:34
СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко
22:18
У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Видео
22:04
Сенцов высказался о санкциях против Медведчука Видео
21:46
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБО Видео
21:33
Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств Видео
21:31
В Сети выложили фото предполагаемого дома Януковича в Ростове
21:17
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
21:12
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:11
Лавров разразился обвинениями в адрес Запада из-за Украины Видео
21:04
Герпес передается через поцелуй: что нужно знать, чтобы защитить себя Видео
20:57
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала генпродюсера скандального канала Видео
20:48
Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки Видео
20:37
Цены на продукты резко взлетят: что подорожает в Украине Видео
20:27
Меркель объявила о провале переговоров по Донбассу и призвала Запад к действиям Видео
Реклама
20:23
В СБУ высказались о новых санкциях СНБО Видео
20:20
Зеленский начал против Путина рискованную игру мнение
20:03
Зеленский нанес исторический удар по Путину мнение
19:47
Конгресс США принял важное решение по Украине
19:47
Синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению Видео
19:40
Зеленский усилил контроль Украины над Донбассом Видео
19:25
Убийство пешехода в центре Киева: в полиции сообщили подробности Видео
19:12
Похудение и сон: как одно помогает и мешает другому Видео
19:00
Некогда великие франшизы MGS и Castlevania получат вторую жизнь – СМИ Видео
18:56
Байден выдвинул очередные обвинения Путину и заверил НАТО в поддержке
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять