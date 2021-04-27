В Турции уточнили, что запрещено туристам во время локдауна / Reuters

Министерство внутренних дел Турции разъяснило условия комендантского часа в стране. Туристы не подпадают под его действие.

Только иностранные туристы не подпадают под действие комендантского часа, введенного властями с 29 апреля по 17 мая, сообщили в МВД, пишет Euronews. Находящиеся в Турции временно иностранцы смогут продолжать пользоваться свободой передвижения.

"Исключение из режима комендантского часа распространяется только на иностранных граждан, находящихся в Турции с короткими визитами или временно как туристы", - говорится в сообщении.

Однако для остальных иностранцев, имеющих вид на жительство, лиц с предоставленным им статусом международной защиты, не пребывающих в стране с туристическими целями - соблюдение запрета на выход на улицу обязательно.

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