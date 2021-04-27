В Турции уточнили, что запрещено туристам во время локдауна

Только иностранные туристы не подпадают под действие комендантского часа, введенного властями с 29 апреля по 17 мая.
Министерство внутренних дел Турции разъяснило условия комендантского часа в стране. Туристы не подпадают под его действие.
Только иностранные туристы не подпадают под действие комендантского часа, введенного властями с 29 апреля по 17 мая, сообщили в МВД, пишет Euronews. Находящиеся в Турции временно иностранцы смогут продолжать пользоваться свободой передвижения.
"Исключение из режима комендантского часа распространяется только на иностранных граждан, находящихся в Турции с короткими визитами или временно как туристы", - говорится в сообщении.
Однако для остальных иностранцев, имеющих вид на жительство, лиц с предоставленным им статусом международной защиты, не пребывающих в стране с туристическими целями - соблюдение запрета на выход на улицу обязательно.
Локдаун в Турции – о чем сообщалось ранее:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил полный локдаун в Турции, начиная с 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая (три недели).
- По воскресеньям будет полностью запрещена работа даже продуктовых магазинов.
- Полный локдаун означает комендатский час, запрет выходить на улицу за исключением продуктовых маркетов. Те, кто работают, могут передвигаться только по специальным разрешениям.
- Кроме того, 13 мая страна будет отмечать окончание Рамадана, которое предусматривает большое празднование и 4 дня выходных. Однако локдаун коснется и весеннего праздника.