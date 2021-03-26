В Украине анонсировали новый пик коронавируса

Коронавирус еще больше атакует украинцев / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в стране в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, количество новых случаев COVID-19 в сутки может вырасти до 25 тысяч против 18 тысяч по состоянию на 26 марта.

"Минимум еще две-три недели будем расти. У нас может идти рост по разным регионам, и это тяжелый период, потому что третья волна сопровождается новым штаммом вируса, который более агрессивен, так называемый британский вирус. Он "помолодел", более контагиозен, то есть в 3 раза больше людей заражается при общении, уменьшен инкубационный период, изменена клиническая картина. Очень много тяжелых больных, и это вызывает большое напряжение у нас, врачей", - заявил глава Минздрава.

По его прогнозу, в конечном итоге Украина выйдет на показатель 25 тысяч заболевших в день с учетом соблюдения карантинных ограничений.

"Мы видим, что когда меры соблюдаются, у нас есть примеры… Это Ивано-Франковская область, Закарпатская, Черновицкая, которые в течение 4 недель на красном уровне опасности, и думаю, что в ближайшие дни мы будем их выводить в оранжевый или даже желтый уровень, потому что там позитивная динамика по уровню госпитализации и заболеваемости. Мы движемся в логике адаптивного карантина. Мы должны находить баланс между эпидемиологией, бизнесом, жизнью страны", - сказал Степанов, передает Украина 24.

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