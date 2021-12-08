В Украине будет расширен перечень профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19

Список расширяется завтра, 9 декабря.
С завтрашнего дня, 9 декабря, в Украине вступит в силу приказ Минздрава, в котором говорится о расширении перечня профессий с обязательной вакцинацией против COVID-19.
"С 9 декабря, то есть уже завтра, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге.
По его словам, речь идет о:
- работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- работниках заведений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- работниках предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие)".
Также министр подчеркнул, что одна прививка против COVID-19 не позволит отстранить сотрудника от работы.
"Получение, по крайней мере, первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае он должен быть допущен к работе", - заверил Ляшко.
Напомним, ранее Михаил Радуцкий спрогнозировал, что новая волна коронавируса в стране будет более мягкой и уже не такой интенсивной.
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