В Украине еще одну область внесли в "красную" зону карантина

Дополнительные ограничения вводятся в Харьковской области с 11 апреля.
В Украине "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и соответствующие ограничительные противоэпидемические меры вводятся на территории Харьковской области.
Как сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, ограничения вводятся с 11 апреля.
В то же время он уточнил, что с 10 апреля эти меры отменяются на территории Ивано-Франковской области.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила: установить с 00.00 минут 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области… Отменить с 00.00 10 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - написал Немчинов.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 19 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, заболели 751 ребенок и 552 медицинских работника. За минувшие сутки госпитализированы 4 тыс. 936 человек, летальных случаев зафиксировано 419. Выздоровел 11 тыс. 221 человек. Тестирований методом ПЦР за сутки проведено 53 тыс. 373.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 823 тыс. 674 человека, выздоровели - 1 млн 395 тыс. 104 человека. Летальных случаев зарегистрировано 36 тыс. 381. ПЦР-тестов проведено 8 млн 568 тыс. 004.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 864), Днепропетровской (1 тыс. 665), Львовской (1 тыс. 639), Киевской (1 тыс. 265) и Харьковской (1 тыс. 194) областях.