В Украине еще одну область внесли в "красную" зону карантина

Харьковская область попала в "красную" зону карантина / УНИАН

В Украине "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и соответствующие ограничительные противоэпидемические меры вводятся на территории Харьковской области.

Как сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, ограничения вводятся с 11 апреля.

В то же время он уточнил, что с 10 апреля эти меры отменяются на территории Ивано-Франковской области.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила: установить с 00.00 минут 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области… Отменить с 00.00 10 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - написал Немчинов.

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