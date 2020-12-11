В Украине фиксируют повторные случаи заражения COVID-19: кто заболел снова

Иммунитет у людей продержался 3-5 месяцев / УНИАН

В некоторых областях Украины начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 11 декабря.

По его словам, в стране ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора.

"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, - ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от трех до пяти месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - рассказал Степанов.

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Повторное заражение коронавирусом - о чем сообщалось ранее: