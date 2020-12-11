В Украине фиксируют повторные случаи заражения COVID-19: кто заболел снова

Люди, у которых во второй раз диагностировали коронавирус, нашли уже в трех областях.
В некоторых областях Украины начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 11 декабря.
По его словам, в стране ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора.
"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, - ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от трех до пяти месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - рассказал Степанов.
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Повторное заражение коронавирусом - о чем сообщалось ранее:
- Доктор медицинских наук Михаил Пальцев заявил, что повторное заражение коронавирусом обычно протекает тяжелее первого. При этом вместо поражения легких у пациентов развиваются гепатиты, миокардиты и острые гастроэнтериты.
- Врач Тарас Жиравецкий предупредил, что повторный коронавирус у человека может возникнуть, если он страдает иммунодефицитом.
- Заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков заявила, что повторное заражение коронавирусом грозит людям с хроническими заболеваниями. По его словам, у людей с такими медицинскими проблемами снижена сопротивляемость организма вирусам.
Автор: Анна Багрий