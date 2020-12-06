В Украине готовят план "Б" в борьбе с пандемией COVID-19

Минздрав рассматривает варианты привлечения частных клиник к борьбе с COVID-19 / УНИАН

​В министерстве здравоохранения Украины заявили, что надеются на помощь частных украинских клиник в борьбе с пандемией COVID-19 в стране.

По словам заместитель министра здравоохранения​ Виктора Ляшко, такое сотрудничество между медучреждениями может происходить в двух направлениях.

"Если не дай Бог настанет коллапс в системе здравоохранение, мы изучаем как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов. Вопрос оплаты тоже должен быть отработан", – пояснил Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.

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Также, считает Ляшко, частные медицинские учреждения можно привлекать к участию в будущей вакцинации населения Украины против COVID-19.

"Это будет беспрецедентная иммунопрофилактика. Ведь по факту огромное количество населения должно быть охвачено вакцинацией. А без частных клиник мы будем это проводить дольше. Хотим с ними сейчас проговорить все условия партнерства", – заверил главный санврач страны.

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В Минздраве надеются на результативные переговоры с частными клиниками в этом вопросе, чтобы вместе противостоять пандемии в Украине.

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