В Украине готовят план "Б" в борьбе с пандемией COVID-19

О плане "Б" в сфере медицины заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
В министерстве здравоохранения Украины заявили, что надеются на помощь частных украинских клиник в борьбе с пандемией COVID-19 в стране.
По словам заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко, такое сотрудничество между медучреждениями может происходить в двух направлениях.
"Если не дай Бог настанет коллапс в системе здравоохранение, мы изучаем как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов. Вопрос оплаты тоже должен быть отработан", – пояснил Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.
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Также, считает Ляшко, частные медицинские учреждения можно привлекать к участию в будущей вакцинации населения Украины против COVID-19.
"Это будет беспрецедентная иммунопрофилактика. Ведь по факту огромное количество населения должно быть охвачено вакцинацией. А без частных клиник мы будем это проводить дольше. Хотим с ними сейчас проговорить все условия партнерства", – заверил главный санврач страны.
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В Минздраве надеются на результативные переговоры с частными клиниками в этом вопросе, чтобы вместе противостоять пандемии в Украине.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В СНБО заявили, что в Украине планируют закончить массовую вакцинацию населения против коронавируса COVID-19 до конца 2021 года.
- При этом, генетик Александр Коляда подтвердил, что людям, которые переболели коронавирусом COVID-19 и имеют антитела, не нужно будет вакцинироваться от заболевания.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.
- Как сообщают источники в Слуге народа, Кабинет министров уже согласовал дату введения жесткого карантина.