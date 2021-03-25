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В Украине грозятся не принять китайскую вакцину Sinovac

25 марта 2021, 10:27

Поставщика вакцины CoronaVac в Украину решили наказать пеней.

Медичні закупівлі України утверждают, что могут не принять у посредника вакцину Sinovac
Медичні закупівлі України утверждают, что могут не принять у поставщика вакцину CoronaVac / Reuters

Государственное предприятие Медичні закупівлі України грозится не принять у компании-посредника Лекхим первую партию вакцины от коронавируса COVID-19, произведенной китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech (название препарата – CoronaVac).

Поставщик нарушил условия договора, просрочил поставку вакцины в Украину, и из-за этого с 6 марта до дня поставки препарата ему будет насчитываться пеня, говорится на странице госпредприятия в Facebook.

В сообщении отмечается, что за три рабочих дня до поставки препарата CoronaVac посредник должен предоставить пакет документов на вакцину, однако по состоянию на 24 марта бумаги не были преданы.

"...Итак, нет оснований для принятия продукции", – подчеркнули в госпредприятии.

Ранее представитель Лекхим Элеонора Мирошник говорила, что 25 марта компания планирует забрать вакцину CoronaVac и доставить в Украину первую партию препарата.

Напомним, в конце декабря 2020 года стало известно, что Минздрав заключил договор о поставке в Украину 1 млн 913 доз вакцины от коронавируса, произведенной компанией Sinovac Biotech.

Был заключен договор с Лекхим о поставке вакцины, заказчиком является госпредприятие Медичні закупівлі України. Согласно договору, заказчик должен был принять первую партию препарата не позже 6 марта.

  • Справка. Sinovac Biotech является самой крупной компанией Китая, которая занимается разработкой вакцин.
  • Компания основана в 2001 году в Пекине. Sinovac ежегодно производит от 300 до 500 млн доз вакцин. В частности компания разработала и вывела на рынок вакцины от "птичьего" гриппа и гепатитов А и В.

вакцина Sinovac CoronaVac
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