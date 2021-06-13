В Украине грядет четвертая волна COVID-19: Минздрав призвал к продлению карантина

Четвертая волна коронавируса в Украине ожидается осенью / УНИАН

На данный момент ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, однако уже осенью в стране ожидается третья волна заболевания. Государство планирует продлить карантин, однако будут внесены определенные изменения. Украинцы продолжат носить маски в помещениях и соблюдать социальную дистанцию даже в том случае, если большинство профилактических мер отменят. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В эфире программы Сніданок з 1+1 он рассказал о том, что Минздрав призывает продлить противоэпидемиологический режим в Украине. Профилактические меры скорректируют, однако украинцы будут и в дальнейшем носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Карантин надо продлевать, но мы его корректируем. Сейчас многие страны смягчают ограничения, но ни одна не снимает их полностью. По крайней мере, у нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция, даже если большинство мер, направленных на противодействие коронавирусу, будут отменены. Даже США оставляют требование о ношении масок несмотря на большие темпы вакцинации. Это обычная практика", - рассказал Кузин.Читайте такжеУменьшило ли ношение масок риск заразиться коронавирусом - ответ ученых

Также он добавил, что согласно планам Министерства, в Украине до конца лета намерены вакцинировать около 5 миллионов украинцев. Новая волна коронавируса будет уже осенью. В ведомстве надеются, что в этом году картина заболеваемости изменится к лучшему.

"Мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени и начале зимы. Надеемся, что эта волна будет минимальной - не такой, как осенью прошлого года. Это может быть счет того, что есть часть людей, которые уже переболели, а другая часть – вакцинирована", - подчеркнул Игорь Кузин.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По данным на воскресенье, 13 июня, за последние 24 часа коронавирусом заразились 857 человек. Из них 684 госпитализированы. Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий утверждал, что в Украине существуют все основания для того, чтобы ослабить карантин. При этом, по его словам, новая волна циркуляции коронавирусной инфекции ожидается не раньше осени.