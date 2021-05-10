В Украине исчезла красная зона карантина: Ляшко обратился к украинцам

В оранжевой зоне восемь областей, среди них — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская.
Главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал выход всех украинских регионов из красной зоны карантина. По его словам, расслабляться пока рано.
"Мы вышли из пиковой нагрузки, и заболеваемость постепенно идет на спад. Но мы не должны расслабляться, потому что это не отмена карантинных ограничений, это только снятие жестких карантинных ограничений. Для того, чтобы не вернуться в красный уровень эпидемической опасности, надо сознательно относиться к выполнению противоэпидемических ограничений", - рассказал Ляшко в эфире телеканала Украина 24.
Отметим, согласно обновленным данным Минздрава, по состоянию на 10 мая 2021 года ни в одной области Украины не установлен красный уровень эпидемической опасности.
В оранжевой зоне восемь областей, среди них — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская.
В желтой зоне сейчас находится Киев и 16 областей Украины.
Среди них — Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
При этом в зеленую зону не попал ни один из регионов.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине за сутки 9 мая выявили у 2817 человек, заявил глава Минздрава Максим Степанов. При этом в больницы госпитализированы 1414 человек, жертв – 119.
- В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.