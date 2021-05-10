В Украине исчезла красная зона карантина: Ляшко обратился к украинцам

В Украине "исчезла" красная зона карантина: Ляшко сделал заявление / УНИАН

Главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал выход всех украинских регионов из красной зоны карантина. По его словам, расслабляться пока рано.

"Мы вышли из пиковой нагрузки, и заболеваемость постепенно идет на спад. Но мы не должны расслабляться, потому что это не отмена карантинных ограничений, это только снятие жестких карантинных ограничений. Для того, чтобы не вернуться в красный уровень эпидемической опасности, надо сознательно относиться к выполнению противоэпидемических ограничений", - рассказал Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

Отметим, согласно обновленным данным Минздрава, по состоянию на 10 мая 2021 года ни в одной области Украины не установлен красный уровень эпидемической опасности.

В оранжевой зоне восемь областей, среди них — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская.

В желтой зоне сейчас находится Киев и 16 областей Украины.

Среди них — Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

При этом в зеленую зону не попал ни один из регионов.

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