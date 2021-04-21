В Украине из красной зоны карантина вышла одна область

В Украине из красной зоны карантины вышла одна область / УНИАН

В красной зоне карантина в Украине изменения, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он сообщил, что в среду, 21 апреля, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая приняла решение исключить из красной зоны Черновицкую область.

"Комиссия решила отменить с 00:00 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области. В регионе завтра начнут действовать ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны", - сказал Немчинов в Telegram.

Отметим, за прошедшие сутки в Черновицкой области обнаружили 202 случая COVID-19.

Таким образом, в "красной" зоне карантина остаются 12 регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 12 162 жителей страны. В том числе заболели 532 ребенка и 236 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 4 411 человек; летальных случаев - 429, выздоровели 14 720 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

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