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В Украине изменились правила тестирования на коронавирус - Степанов

19 декабря 2020, 12:29
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Полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции в Украине, рассказал министр.

Степанов
Степанов заявил, что в Украине изменился алгоритм тестирования на коронавирус / УНИАН

Алгоритм тестирования на коронавирус в Украине изменен. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции, а не только тем, у кого симптомы COVID-19 и пневмонии, как было до этого.

"Хочу сообщить, что у нас на этой неделе полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Основное значение для лабораторной диагностики имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование, согласно новому алгоритму, будет проводиться лицам с подозрением на COVID-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии ", - сказал Степанов в ходе брифинга в субботу, 19 декабря.

Министр уточнил, что также вводится скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Он делается за 15 минут. Его будут проводить людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, которые возвращаются из-за границы, пациентам, которые подлежат плановой госпитализации.

"Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то нужно еще сделать ПЦР", - сообщил он.

Степанов рассказал, что до 23 декабря должен быть решен вопрос о присутствии теста на антиген у семейных врачей.

Отметим, за минувшие сутки в Украине было проведено 60 089 тестирований (в том числе методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831). Коронавирус выявили у 11 742 человек.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
  • 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
  • 10 декабря министр здравоохранения Максим Степанов прояснил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине. По его словам, в стране будут проводить прививки от COVID-19 людям, которые попадают в группу риска.

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