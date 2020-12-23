​В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса​

Новый вид коронавируса стал опасным /Reuters

В Украине изменят ПЦР-системы из-за нового мутированного коронавируса. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.

Он отметил, что Великобритания 27 декабря должна опубликовать исследования об изменении праймеров (короткий фрагмент ДНК- или РНК-мишени - ред.) нового коронавируса.

"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит об изменении праймеров… для того чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутировавшего вируса", - сказал Ляшко на брифинге.

Отметим, накануне и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине пока не зарегистрировали случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса COVID-19.

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