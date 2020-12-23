​В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса​

К концу 2020 года Украине изменит систему тестирования на коронавирус.
В Украине изменят ПЦР-системы из-за нового мутированного коронавируса. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.
Он отметил, что Великобритания 27 декабря должна опубликовать исследования об изменении праймеров (короткий фрагмент ДНК- или РНК-мишени - ред.) нового коронавируса.
"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит об изменении праймеров… для того чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутировавшего вируса", - сказал Ляшко на брифинге.
Отметим, накануне и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине пока не зарегистрировали случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса COVID-19.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.