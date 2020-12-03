В Украине установлен позитивный коронавирусный рекорд

Коронавирус в Украине за сутки побороли 15 372 пациента / УНИАН

Коронавирус COVID-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 3 декабря, диагностирован у 772 760 человек, также установлен позитивный рекорд – выздоровело самое большее количество людей с начала эпидемии.

За сутки вирус нашли у 14 496 человек, а выздоровели 15 372 пациента, говорится на странице главы Минздрава Максима Степанова в Facebook.

Министр добавил, что в среду, 2 декабря, с COVID-19 госпитализированы 1 739 человек.

По его данным, в украинском государстве вчера вирус убил еще 243 человека.

"...второй день подряд имеем положительную статистику. Количество человек, которые выздоровели от коронавируса за последние сутки, составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших", – подчеркнул министр.

Коронавирус статистика – Украина:

Общее количество заболевших – 772 760 человек (за сутки добавились 14 496 больных);

Общее количество жертв вируса – 12 960 человек (за сутки скончались еще 243 человека);

Общее количество выздоровевших – 384 426 человек (за сутки выздоровели еще 15 372 человека – это новый рекорд).

Коронавирус в Украине за сутки побороли 15 372 пациента / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в мире сегодня

В Университете Джонса Хопкинса сообщили, что 3 декабря по состоянию на 8:30 вирус нашли у 64 508 175 человек, скончались 1 492 989 человек, а выздоровели 41 492 849 пациентов.

Страны-лидеры по количеству обнаруженных случаев COVID-19:

США – 13 921 374 инфицированных;

Индия – 9 534 964 заболевших;

Бразилия – 6 436 650 инфицированных.

В мире COVID-19 уже нашли у более 64 млн человек / gisanddata.maps.arcgis.com