В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield

Принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней. Корректировка схемы не касается других антиковидных вакцин.
Для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцинации препаратом CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca) принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней, заявил член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.
"Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры". Это даст нам возможность применить 250 000 доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней, – ред.)", – сообщил Лапий в комментарии LIGA.net.
По его словам, обсуждение этой темы началось еще в феврале – после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины в Великобритании. В начале марта НТГЭИ рекомендовала Минздраву увеличить интервал.
Он уточнил, что корректировка схемы не касается других антиковидных вакцин, которые получит Украина.
По словам доцента кафедры детских инфекционных болезней Национальной медакадемии последипломного образования им. Шупика, на сайте Минздрава вскоре должно появиться соответствующее сообщение.
Справка
Британское исследование показало, что эффективность защиты привитого от легких/средних симптомов ковида после одной дозы (с 22 по 90 день после укола) – около 76%. У тех, кто получил второй укол через 12 недель, эффективность была 81,3%. Если вторую дозу давали менее чем через 6 недель, – всего 55,1%. Госпитализаций с COVID-19 в привитой группе не было после первого трехнедельного периода.
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19. "Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Поэтому шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности", - сказал Зеленский.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.