В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield / Facebook.com/IndiaInUkraine

Для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцинации препаратом CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca) принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней, заявил член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

"Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры". Это даст нам возможность применить 250 000 доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней, – ред.)", – сообщил Лапий в комментарии LIGA.net.

По его словам, обсуждение этой темы началось еще в феврале – после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины в Великобритании. В начале марта НТГЭИ рекомендовала Минздраву увеличить интервал.

Он уточнил, что корректировка схемы не касается других антиковидных вакцин, которые получит Украина.

По словам доцента кафедры детских инфекционных болезней Национальной медакадемии последипломного образования им. Шупика, на сайте Минздрава вскоре должно появиться соответствующее сообщение.

Справка

Британское исследование показало, что эффективность защиты привитого от легких/средних симптомов ковида после одной дозы (с 22 по 90 день после укола) – около 76%. У тех, кто получил второй укол через 12 недель, эффективность была 81,3%. Если вторую дозу давали менее чем через 6 недель, – всего 55,1%. Госпитализаций с COVID-19 в привитой группе не было после первого трехнедельного периода.

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