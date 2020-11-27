В Украине на выходных могут ограничить работу общественного транспорта

Когда введут локдаун в Украине / УНИАН

В Слуге народа предложили ограничить работу общественного транспорта в выходные дни, и таким образом расширить запреты и ограничительные меры в период карантина выходного дня.

С такой инициативой 26 ноября выступил народный депутат из фракции Слуга народа Николай Тищенко.

Нардеп отметил, что новый антирекорд показал неэффективность принимаемых правительством мер по противодействию распространения коронавируса.

"Если мы хотим улучшить ситуацию, то на "карантин выходного дня" необходимо закрывать не только развлекательную сферу и сферу услуг. Главное на выходные дни ограничить работу общественного транспорта", - написал Тищенко в Facebook, обращаясь к премьер-министру Денису Шмыгалю.

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По словам нардепа, именно транспорт "является основным разносчиком инфекции", так как в нем обычно не соблюдают социальную дистанцию и люди контактируют между собой.

"Можно ограничиться прогулками вблизи дома. А для тех украинцев, которые вынуждены работать в выходные дни, обязать их работодателей организовать подвозку сотрудников к работе", - отметил Тищенко.

Тищенко добавил, что эти ограничения - вынужденные и временные, и что другим способом распространение COVID-19 не остановить.

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