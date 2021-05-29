В Украине начал работать первый центр вакцинации: какую вакцину колют, и кому светит прививка

Вакцинация в Украине теперь проходит в специальном центре, созданном на базе киевского МВЦ.
В Украине дан старт работе первого в нашей стране центра массовой вакцинации от коронавируса COVID-19. Центр вакцинации начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.
В центре колют китайскую вакцину CoronaVac, прививку могут получить те, кто записался на вакцинацию через приложение Дія, сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Наталья Вишневская, сообщает Telegram-канал Страна.
Люди пожилого возраста могут получить прививку и без записи на вакцинацию через приложение.
Перед тем, как попасть в центр, нужно пройти температурный скрининг. Температуру желающим сделать прививку измеряют волонтеры. По состоянию на 14:10 в центре вакцинации было немало людей.
После укола вакцинированный получает от врача карточку, в которую внесены такие данные:
- Дата вакцинации;
- Марка вакцины;
- Дата получения второй дозы вакцины;
- Место получение второй дозы вакцины.
Привитому человеку также выдают карточку, в которой описаны возможные побочные эффекты от вакцины CoronaVac.
Вторую дозу вакцины не обязательно получать в центре вакцинации на базе МВЦ.
По сведениям Telegram-канала Украина Сейчас, в центре была очередь.
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В субботу открытие центров массовой вакцинации было запланировано еще в двух городах – в Одессе и во Львове.