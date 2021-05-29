В Украине начал работать первый центр вакцинации: какую вакцину колют, и кому светит прививка

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19 / УНИАН

В Украине дан старт работе первого в нашей стране центра массовой вакцинации от коронавируса COVID-19. Центр вакцинации начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.

В центре колют китайскую вакцину CoronaVac, прививку могут получить те, кто записался на вакцинацию через приложение Дія, сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Наталья Вишневская, сообщает Telegram-канал Страна.

Люди пожилого возраста могут получить прививку и без записи на вакцинацию через приложение.

Перед тем, как попасть в центр, нужно пройти температурный скрининг. Температуру желающим сделать прививку измеряют волонтеры. По состоянию на 14:10 в центре вакцинации было немало людей.

После укола вакцинированный получает от врача карточку, в которую внесены такие данные:

Дата вакцинации;

Марка вакцины;

Дата получения второй дозы вакцины;

Место получение второй дозы вакцины.

Привитому человеку также выдают карточку, в которой описаны возможные побочные эффекты от вакцины CoronaVac.

Вторую дозу вакцины не обязательно получать в центре вакцинации на базе МВЦ.

По сведениям Telegram-канала Украина Сейчас, в центре была очередь.

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В субботу открытие центров массовой вакцинации было запланировано еще в двух городах – в Одессе и во Львове.