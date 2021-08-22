В Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пик

Коронавирус в Украине атакует / Фото Reuters

Врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом Дельта, и пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

"К сожалению, мы видим, что эта волна уже началась. Ее пик, пожалуй, придется на сентябрь и октябрь", —говорит медик, передает Украина 24.

По словам врача, в Украине уже происходит ежедневное увеличение количества новых инфицированных и новых летальных случаев.

"И мы понимаем, что эта волна неизбежна. Мы еще можем что-то сделать, чтобы ее смягчить, но то, что она будет, и то, что она связана с Дельта-вариантом, - это уже, к сожалению, факт ", — отметил Андрей Волянский.

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Вакцинация от коронавируса - о чем ранее писал Главред:

Последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

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В Министерстве здравоохранения заявили, что привилегии для привитых украинцев будут вводить только, когда в стране вакцинируют 50% населения.