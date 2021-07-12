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В Украине начали прививать вакциной Pfizer всех желающих: как её можно получить

12 июля 2021, 14:02

Решение сделать препарат доступным для всех украинцев объяснили тем, то Украина ожидает получить около 1 млн доз этой вакцины до конца месяца.

Вакцина Pfizer
Вакцину Pfizer начали применять в центрах массовой вакцинации / Reuters

Министерство здравоохранения начало использование антикоронавирусной мРНК-вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech в центрах массовой вакцинации.

Вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, сообщили в МОЗ. Другими словами, если на центр вакцинации привезут лимитированное количество доз, то в первую очередь их должны дать людям из упомянутых выше групп риска.

В стране достаточно вакцин

Решение сделать препарат доступным для всех украинцев объяснили тем, то Украина ожидает получить около 1 млн доз этой вакцины до конца июля.

При этом Минздрав отмечает, что в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов вакцинации, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, которая поставляется в однодозных флаконах и не требует сверхнизких температур хранения, что делает ее удобной для использования в таких пунктах.

Напомним, в Украине уже создали 197 центров вакцинации населения (ЦВН) против коронавируса. Для вакцинации нужно записаться в лист ожидания вакцинации против COVID-19 через "Дію" или горячую линию Минздрава. Для прививки в Киеве можно записаться через портал для пациентов Helsi.me.

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Коротко про Pfizer

Вакцину Pfizer используют во всем мире, это по сути единственная из доступных у нас вакцин, одобренной во всех странах-членах Евросоюза.

До недавнего времени она не была доступна широкой общественности. Прививаться ею можно было только определенным категориям граждан, такие как медикам или работникам образования.

В минувшие выходные впервые в Украине начали делать прививку препаратом Pfizer в центрах массовой вакцинации Чернигова. Таким образом, теперь этот опыт распространили на всю страну.

новости Украины вакцина от коронавируса вакцина Pfizer
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