В Украине начался локдаун: что запрещено и кому разрешили работать

В Украине начался локдаун / УНИАН

Локдаун в Украине из-за коронавируса начал действовать в пятницу, 8 января. Ограничения будут действовать до 25 января и будут распространяться на сферу торговли и услуг, общественного питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий.

Как сообщили в Офисе президента, январский локдаун был смягчен, поэтому он будет не таким жестким, как карантин прошлой весной.

Локдаун в Украине - что запрещено с 8 по 24 января

Посещение любых заведений образования, кроме детских садиков

Работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и работы на вынос)

Работа ТРЦ (кроме работы в них некоторых субъектов хозяйствования)

Прием посетителей в заведениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий

Посещение спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров

Работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (кроме некоторых исключений)

Работа непродовольственных рынков (продовольственные будут работать с ограничениями).

Локдаун в Украине – что разрешено в период с 8 по 24 января

Работа общественного транспорта, межгородское и международное авто-, авиа- и ж/д сообщения

Торговля продовольственными товарами

Торговля медпрепаратами, лекарствами, работа ветеринарных клиник

Торговля средствами гигиены, бытовой химией и прессой

Техобслуживание и ремонт авто, работа АЗС (кроме зон питания)

Работа финансовых учреждений (банков)

Работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи)

Отели останутся открытыми (зоны общественного питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)

Спортивные мероприятия профессиональных клубов (только без зрителей).

Правила работы транспорта во время локдауна в январе

Автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения. Это правило касается всех пассажирских перевозок по стране.

Авиаперелеты внутри страны ограничены не будут. Перед отправлением за границу следует узнать условия въезда и выезда в страну, куда направляются пассажиры.

Метро будет работать без ограничений.

Локдаун в Украине - о чем сообщалось ранее: