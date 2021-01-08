В Украине начался локдаун: что запрещено и кому разрешили работать

Отныне автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.
Локдаун в Украине из-за коронавируса начал действовать в пятницу, 8 января. Ограничения будут действовать до 25 января и будут распространяться на сферу торговли и услуг, общественного питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий.
Как сообщили в Офисе президента, январский локдаун был смягчен, поэтому он будет не таким жестким, как карантин прошлой весной.
Локдаун в Украине - что запрещено с 8 по 24 января
- Посещение любых заведений образования, кроме детских садиков
- Работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и работы на вынос)
- Работа ТРЦ (кроме работы в них некоторых субъектов хозяйствования)
- Прием посетителей в заведениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий
- Посещение спортивных залов, бассейнов и фитнес-центров
- Работа субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания (кроме некоторых исключений)
- Работа непродовольственных рынков (продовольственные будут работать с ограничениями).
Локдаун в Украине – что разрешено в период с 8 по 24 января
- Работа общественного транспорта, межгородское и международное авто-, авиа- и ж/д сообщения
- Торговля продовольственными товарами
- Торговля медпрепаратами, лекарствами, работа ветеринарных клиник
- Торговля средствами гигиены, бытовой химией и прессой
- Техобслуживание и ремонт авто, работа АЗС (кроме зон питания)
- Работа финансовых учреждений (банков)
- Работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи)
- Отели останутся открытыми (зоны общественного питания в них будут работать только с 6:00 до 11:00)
- Спортивные мероприятия профессиональных клубов (только без зрителей).
Правила работы транспорта во время локдауна в январе
- Автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения. Это правило касается всех пассажирских перевозок по стране.
- Авиаперелеты внутри страны ограничены не будут. Перед отправлением за границу следует узнать условия въезда и выезда в страну, куда направляются пассажиры.
- Метро будет работать без ограничений.
Локдаун в Украине - о чем сообщалось ранее:
- 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса карантина в Украине в январе.
- Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
Автор: Адриана Бубновская