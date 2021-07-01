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В Украине начнут комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19

1 июля 2021, 22:56
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По словам главы Минздрава, комбинировать прививки могут начать совсем скоро.

Вакцинация
Вакцинация от коронавируса в Украине / Reuters

В Украине могут начать комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, такую рекомендацию Минздраву предоставила Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике.

"У нас было заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Завтра на оперативном штабе Минздрава, скорее всего, будут рассмотрены их предложения по поводу взаимозаменяемости мРНК вакцин - Pfizer и Moderna", - заявил министр.

Стоит отметить, что исследование немецких ученых показало высокую эффективность комбинации AstraZeneca и мРНК вакцин против "Дельта"-штамма COVID-19.

По словам Ляшко, Минздрав, МИД и вице-премьер-министр по евроинтеграции работают над тем, чтобы украинцев, привитых CoviShield и CoronaVac, пускали в ЕС.

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По его словам, отказ пропускать туристов, которые привиты вакциной, признанной ВОЗ - это нарушение международного права. На следующей неделе министр проведет переговоры в Брюсселе по поводу признания вакцин, которые используются в Украине.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Первая вакцина от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Из Индии привезли вакцину CoviShield, она считается индийским вариантом Astra Zeneca. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.

24 февраля, в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.

В апреле Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в стране. Правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.

11 июня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможного побочного эффекта после вакцинации британским препаратом AstraZeneca.

Вакцина Виктор Ляшко вакцина от коронавируса
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