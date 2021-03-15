В Украине нашли новый штамм SARS-CoV-2, готовится заявление ВОЗ – СМИ

Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ивано-Франковске.
Министерство здравоохранения Украины направило Всемирной организации здравоохранения информацию о том, что у пациентов в Ивано-Франковске обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Вариация коронавируса содержит мутации как британского варианта, так и модификации, которых ранее не было выявлено. В ВОЗ по данному вопросу готовится совместная с Минздравом телеконференция, рассказали в украинском ведомстве изданию Корреспондент.
В Минздраве сообщили, что Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии Наук Украины выявил в материале, который отобрали у зараженных коронавирусом пациентов из Ивано-Франковска, новый штамм SARS-CoV-2. Модификация содержит не только аналогичные британскому варианту коронавируса мутации, но и ранее не обнаруженные вариации вируса.
В Институте объяснили, что в комплексе эти мутации могут изменять клиническую картину заболеваемости COVID-19 в той сфере, которая связана с увеличением числа тяжелых больных коронавирусом.Читайте такжеВ Украине тяжелая ситуация из-за нового штамма коронавируса - Степанов
Как указывают ученые, изменениям подвергается специальные участок, который кодирует S-протеин. Следовательно, выявленный в Украине новый вариант коронавируса стал ожидаемым событием. Впрочем, такое открытие украинских ученых может быть интересным с позиции эпидемиологии.
Британский штамм коронавируса в Украине
- В Институте эпидемиологии и инфекционных болезней 4 марта заявили, что в Украине официально подтверждены 2 случая заражения британским штаммом SARS-CoV-2. Вариант коронавируса выявили у двух пациентов из Ивано-Франковска. Заболевшие находятся под наблюдением врачей.
- Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что так называемому британскому штамму коронавируса больше всего подвержены люди в возрасте от 20 до 40 лет. Для профилактики заболеваемости нужно обратить особое внимание на соблюдении противоэпидемиологических норм в развлекательных заведениях.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также утверждал, что британский штамм является более агрессивным. Вариация коронавируса быстрее распространяется и характеризируется большей летальностью.