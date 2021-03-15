В Украине нашли новый штамм SARS-CoV-2, готовится заявление ВОЗ – СМИ

Украинские ученые обнаружили ранее не обнаруженную мутацию коронавируса SARS-CoV-2 / Фото Reuters

Министерство здравоохранения Украины направило Всемирной организации здравоохранения информацию о том, что у пациентов в Ивано-Франковске обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Вариация коронавируса содержит мутации как британского варианта, так и модификации, которых ранее не было выявлено. В ВОЗ по данному вопросу готовится совместная с Минздравом телеконференция, рассказали в украинском ведомстве изданию Корреспондент.

В Минздраве сообщили, что Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии Наук Украины выявил в материале, который отобрали у зараженных коронавирусом пациентов из Ивано-Франковска, новый штамм SARS-CoV-2. Модификация содержит не только аналогичные британскому варианту коронавируса мутации, но и ранее не обнаруженные вариации вируса.

В Институте объяснили, что в комплексе эти мутации могут изменять клиническую картину заболеваемости COVID-19 в той сфере, которая связана с увеличением числа тяжелых больных коронавирусом.Читайте такжеВ Украине тяжелая ситуация из-за нового штамма коронавируса - Степанов

Как указывают ученые, изменениям подвергается специальные участок, который кодирует S-протеин. Следовательно, выявленный в Украине новый вариант коронавируса стал ожидаемым событием. Впрочем, такое открытие украинских ученых может быть интересным с позиции эпидемиологии.

Британский штамм коронавируса в Украине