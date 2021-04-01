В Украине нашли опасный штамм коронавируса из Африки - Степанов

Украину полностью охватил британский штамм коронавируса / МОЗ

В Украине в двух областях лабораторно подтвердили опасный штамм коронавируса. Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, речь идет о южноафриканском штамме коронавируса.

По словам Степанова, британский штамм выявили во всех областях Украины.

"Вчера вечером получили данные из Лондона. По всем областям он (британский штамм - ред.) зафиксирован. Более того, в двух областях южноафриканский штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными", - заявил он.

При этом Степанов заявил, что карантинные ограничения приносят результаты.

"У нас сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине. Исходя из ситуации, которая у нас есть, из нашей стратегии, вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, поскольку вирус развивается по регионам, областям. Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, затем начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух. Здесь есть другая вещь: все, что нам нужно - соблюдать те карантинные меры, которые есть. Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки — это недопустимо", — сказал Степанов, передает Украина 24.

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