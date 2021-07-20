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В Украине назвали три самых опасных эпицентра заболеваемости коронавирусом

20 июля 2021, 18:12
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В столице выросло на 4% количество случаев коронавируса, после снижения на 17% неделей ранее.

коронавирус
Коронавирус в Украине атакует / Фото Reuters

В Украине прогнозируют новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Как сообщают ученые на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины, на сегодня весь недельный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован на юге страны.

При этом три украинских региона являются эпицентрами заболеваемости коронавирусом.

Как сообщают в НАН, в Одесской области стремительно растет число положительных ПЦР-тестов (на 41% за неделю) и госпитализаций (на 38% за неделю). При этом угрожающими являются темпы роста позитивных результатов ПЦР-тестов.

В то же время в Киеве высокими стали темпы роста госпитализаций и положительных результатов тестов. При этом в столице выросло на 4% количество случаев коронавируса, после снижения на 17% неделей ранее.

Кроме того, в Сумской области фиксируют высокие темпы роста госпитализаций, а также увеличение темпов роста заболеваемости. Также за неделю в регионе возросло количество положительных ПЦР-тестов.

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В НАН отмечают, что существует вероятность "взрывных темпов" роста случаев.

"Существует угроза возникновения взрывных темпов такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", - говорится в обзоре.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

По состоянию на утро вторника, 20 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 598 жителей страны. В том числе заболели 23 ребенка и 13 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 279 человек; летальных случаев - 25, выздоровели - 540 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус вариации Дельта был впервые обнаружен в Индии. Два случая подобного варианта инфекции были зафиксированы у женщины и ребенка, которые ранее вернулись с территории России.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская утверждала, что новый опасный штамм коронавируса Дельта может вспыхнуть в Украине. Модификация COVID-19 опасна тем, что она быстро распространяется и поражает людей, которые еще не переболели. Поэтому она советует украинцам сделать прививку.

коронавирус НАНУ коронавирус в Украине
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