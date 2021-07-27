В Украине не расследуются случаи осложнений после вакцинации от COVID – Голубовская

Все силы тратятся только на пропаганду вакцинации. Но у людей не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям.
Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская считает, что в Украине нужно расследовать случаи осложнений после вакцинации от коронавируса COVID-19 и вести их статистику.
Подобная практика есть в развитых странах мира и направлена на минимизацию рисков для пациентов, которые хотят сделать прививку против коронавируса. Что касается Украины, то у нас такие случаи "не расследуются, практически не расследуются или очень мало расследуются", заявила Голубовская в интервью УНН. Врач добавила, что ей бы "очень хотелось", чтобы в Украине все же проводили подсчет и более детальный анализ негативных эффектов после прививок.
"Не для того, чтобы пугать людей, наоборот, для того, чтобы изучать вопрос и минимизировать те или иные риски для каждого человека. Вы же видите – весь мир рапортует", – сказала Голубовская.
Инфекционист рассказала, что у украинцев тоже есть побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.
"Я, например, консультировала молодого человека 30-ти лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы – стволовой энцефалит", – рассказала врач.
По ее словам, этот мужчина попал в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.
Голубовская напомнила, что пока что в Украине был единственный случай признания комиссией нежелательного явления после вакцинации, повлекшего смерть пациента.
"Это была трагедия в Краматорске с Антоном Тищенко. И тогда это признала не комиссия Минздрава, а комиссия академии наук и временная следственная комиссия Верховной Рады. И расследовать такие случаи должна независимая комиссия", – считает врач.
Смерть после вакцинации в Краматорске
13 мая 2008 года в Краматорске (Донецкая область) после прививки против краснухи и кори скончался 17-летний Антон Тищенко. Смерть наступила на следующий день после вакцинации.
Парню сделали прививку днем, через три часа у него резко поднялась температура, его отправили в больницу, но спасти не смогли.
В сентябре 2008 года парламентская комиссия по расследованию гибели школьника пришла к выводу, что причиной смерти 11-классника стала индийская вакцина от кори и краснухи.
В комисси также сообщили, что препарат проходил испытание в Африке. В Украину вакцина была завезена по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и в нарушение украинского законодательства не прошла сертификации.
Голубовская считает, что подобные медицинские расследования поднимут доверие к государственным институциям. Кроме того, это важно и для дальнейшего развития науки.
"Это же не делается для того, чтобы подорвать приверженность к вакцинации, как к методу, нет. Наоборот... Это же наша с вами жизнь, даже не здоровье. Кроме того, еще никто не знает отдаленных последствий. А у нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации - и это правильно, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям", – пояснила врач.
Смерть после вакцинации препаратом Pfizer в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.
- В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.
- Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer / BioNTech.
- Медики считают, что причиной смерти 47-летнего жителя Винницы после прививки от коронавируса вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech стали болезни сердца.
- Как показало вскрытие, у мужчины была острая сердечная недостаточность.
- В компании Pfizer/BioNTech отреагировали на инцидент. Там заявили, что связь между смертью мужчины и вакциной пока что не доказана. Семье умершего они выразили соболезнования.