В Украине нелегально прививают от COVID-19: СМИ узнали цену

Нелегальную вакцинацию по завышенной цене проводят в одной из киевских клиник.
В Украине топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
Как пишет издание Strana.ua, прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
В материале уточняется, что стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.
Авторы пишут, что в Украине вакцину BioNTech и Pfizer распространяет представитель израильского медика Романа Гольдмана. Нелегальную вакцинацию по завышенной цене якобы проводят в киевской клинике MEDILAND.
В то же врмея председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактик Федор Лапий в интервью Апострофу напомнил, что в Украине официально вакцинация может начаться не ранее февраля.
По его данным, китайский производитель Sinovac Biotech на днях уже провел регистрацию своей вакцины.
"Можно ожидать, что в феврале поступит около 700 тысяч доз вакцины. Если говорить о схеме "две дозы на одного человека", то 350 тысяч человек смогут с первого транша китайской вакцины получить прививки. (…) Что касается поставок вакцин в рамках механизма COVAX, а это как раз 8 млн доз, то правительство надеется, что Украина получит больше доз вакцины. Там вакцина, скорее всего, будет доступна в апреле-мае", - добавил Лапий.
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Скандал с вакциной РФ от коронавируса в Украине:
- О том, что Россия вознамерилась производить вакцину от коронавируса в Харькове, стало известно в начале декабря 2020. На тот момент в Украине эту информацию опровергали.
- Чуть позже в Харькове назвали условие для производства российской вакцины от коронавируса. В Биолеке уточнили, что ведут производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной̆ регистрации.
- 2 января стало известно, что харьковская компания Биолек 30 декабря 2020 года подала на регистрацию в Украине российскую вакцину Спутник V. Это позволит производить российский препарат на территории Украины и впоследствии вакцинировать ею украинских граждан.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.