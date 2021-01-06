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В Украине нелегально прививают от COVID-19: СМИ узнали цену

6 января 2021, 09:09
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Нелегальную вакцинацию по завышенной цене проводят в одной из киевских клиник.

вакцина
Стало известно о нелегальных прививках от коронавируса в Украине / Reuters

В Украине топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.

Как пишет издание Strana.ua, прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.

В материале уточняется, что стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.

Авторы пишут, что в Украине вакцину BioNTech и Pfizer распространяет представитель израильского медика Романа Гольдмана. Нелегальную вакцинацию по завышенной цене якобы проводят в киевской клинике MEDILAND.

В то же врмея председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактик Федор Лапий в интервью Апострофу напомнил, что в Украине официально вакцинация может начаться не ранее февраля.

По его данным, китайский производитель Sinovac Biotech на днях уже провел регистрацию своей вакцины.

"Можно ожидать, что в феврале поступит около 700 тысяч доз вакцины. Если говорить о схеме "две дозы на одного человека", то 350 тысяч человек смогут с первого транша китайской вакцины получить прививки. (…) Что касается поставок вакцин в рамках механизма COVAX, а это как раз 8 млн доз, то правительство надеется, что Украина получит больше доз вакцины. Там вакцина, скорее всего, будет доступна в апреле-мае", - добавил Лапий.

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Скандал с вакциной РФ от коронавируса в Украине:

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