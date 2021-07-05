В Украине новая вакцина от COVID-19 – Janssen: для получения иммунитета достаточно одного укола

В Украине 2 июля зарегистрировали вакцину от коронавируса Janssen / Getty Images

В Украине 2 июля зарегистрировали новую вакцину против коронавирусной инфекции Janssen. Препарат Johnson & Johnson разрешили использовать в рамках прививочной кампании. Для того, чтобы получить иммунитет на базе данной вакцины, достаточно сделать один укол. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

"Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что препарат Janssen является векторной вакциной, которую разработала дочерняя компания предприятия Johnson & Johnson. В вакцине находится обезвреженный аденовирус человека, вмонтированный в ДНК. Он кодирует шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Хранится препарат Janssen при температуре от +2 до +8 градусов. Чтобы получить иммунитет, достаточно сделать один укол.Читайте такжеУкраинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации: как они выглядят и где можно получить

Вакцина компании Johnson & Johnson разрешена для срочного применения Всемирной организацией здравоохранения. На данный момент вакцина используется в странах ЕС, Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Швейцарии, Канаде и других государствах.

Реклама

Вакцинация от коронавируса в Украине

Первой официальной вакциной против COVID-19 в Украине стал индийский препарат CoviShield – аналог Astra Zeneca. Вакцину привезли на территорию украинского государства 23 февраля.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первые прививки сделали медицинским работникам. Далее на очереди оказались военные Операции объединенных сил на Донбассе.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение СНБО, утвердив Национальный план вакцинации от COVID-19. План предполагает вакцинацию большинства взрослого населения страны до конца текущего года.

29 мая в Украине был открыт первый Центр массовой вакцинации от коронавируса. Он заработал на базе Международного выставочного центра в Киеве, где открыли пункт массовых прививок.

На данный момент украинцев вакцинируют следующими препаратами: CoviShield, CoronaVac и Pfizer.