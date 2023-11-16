В Украине обнаружили четыре новые мутации коронавируса 'Омикрон': что о них известно

Четыре новые мутации Covid-штамма "Омикрон", которые могут быть более заразными, зафиксировали в нескольких областях Украины.

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Новые мутации коронавируса обнаружили в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com / pixabay.com

В Украине распространяются новые мутации COVID-19. На этой неделе референс-лаборатория ВИЧ/СПИДа и вирусных патогенов Центра общественного здоровья провела исследование и обнаружила четыре новых вариации штамма "Омикрон".

Мутации включают:

XBB (XBB.1.16 "Арктур", XBB.1.42, XBB.1.5 "Кракен", XBB.1.9, XBB.2.3 ); видео дня

HK.3;

GE.1;

EG.5 ("Epic").

Лабораторные исследования выявили 74 случая мутаций в разных областях Украины. Больше всего образцов мутаций специалисты нашли в Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.

Количество подтвержденных случаев в областях:

Хмельницкая (13 образцов);

Черниговская (8);

Черкасская (8);

Черновицкая (6);

Львовская (12);

Киевская (11);

Сумская (10);

Ровенская (6).

Однако специалисты нашли новые подвиды "Омикрон" не только у людей. Некоторые из новых вариантов ковида Центр общественного здоровья обнаружил в сточных водах Ровенской, Черниговской, Черновицкой и Киевской областей. Это мутации XBB, EG.5, FL.1.5, FG.2.

"Наиболее эффективным методом предотвращения последствий заболевания является доступная и бесплатная вакцинация. Получить прививку можно, обратившись к семейному врачу или пунктам прививок",- сказал Центр общественного здоровья.

Специалисты призывают людей вакцинироваться, поскольку это едва ли не единственный способ уберечься от ковида.

Штамм коронавируса "Пирола"

Напомним, в начале ноября в Ровенской области обнаружили новый вариант коронавируса, под названием "Пирола" (BA.2.86). Этим подвидом заболел 20-летний мужчина. Сейчас по симптомам и клиническим проявлениям заболевания, вызванного субвариантом "Пирола", не выявлено особых отличий от предыдущих штаммов COVID-19. Однако из-за значительного количества мутаций, "Пирола" быстрее атакует организм с ослабленным иммунитетом.

Как ранее сообщал Главред, новый вариант коронавируса, "Пирола" (BA.2.86), обнаружили в августе. Этот подштам "Омикрона" является потенциальным фактором для значительного увеличения количества заболеваний. Главными причинами, которые способствовали распространению коронавируса в Европе, были сезон отпусков и путешествий, а также ослабление иммунитета населения.

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