В Украине обнаружили четыре новые мутации коронавируса 'Омикрон': что о них известно

В Украине распространяются новые мутации COVID-19. На этой неделе референс-лаборатория ВИЧ/СПИДа и вирусных патогенов Центра общественного здоровья провела исследование и обнаружила четыре новых вариации штамма "Омикрон".
Мутации включают:
XBB (XBB.1.16 "Арктур", XBB.1.42, XBB.1.5 "Кракен", XBB.1.9, XBB.2.3 );видео дня
HK.3;
GE.1;
EG.5 ("Epic").
Лабораторные исследования выявили 74 случая мутаций в разных областях Украины. Больше всего образцов мутаций специалисты нашли в Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.
Количество подтвержденных случаев в областях:
- Хмельницкая (13 образцов);
- Черниговская (8);
- Черкасская (8);
- Черновицкая (6);
- Львовская (12);
- Киевская (11);
- Сумская (10);
- Ровенская (6).
Однако специалисты нашли новые подвиды "Омикрон" не только у людей. Некоторые из новых вариантов ковида Центр общественного здоровья обнаружил в сточных водах Ровенской, Черниговской, Черновицкой и Киевской областей. Это мутации XBB, EG.5, FL.1.5, FG.2.
"Наиболее эффективным методом предотвращения последствий заболевания является доступная и бесплатная вакцинация. Получить прививку можно, обратившись к семейному врачу или пунктам прививок",- сказал Центр общественного здоровья.
Специалисты призывают людей вакцинироваться, поскольку это едва ли не единственный способ уберечься от ковида.
Штамм коронавируса "Пирола"
Напомним, в начале ноября в Ровенской области обнаружили новый вариант коронавируса, под названием "Пирола" (BA.2.86). Этим подвидом заболел 20-летний мужчина. Сейчас по симптомам и клиническим проявлениям заболевания, вызванного субвариантом "Пирола", не выявлено особых отличий от предыдущих штаммов COVID-19. Однако из-за значительного количества мутаций, "Пирола" быстрее атакует организм с ослабленным иммунитетом.
Как ранее сообщал Главред, новый вариант коронавируса, "Пирола" (BA.2.86), обнаружили в августе. Этот подштам "Омикрона" является потенциальным фактором для значительного увеличения количества заболеваний. Главными причинами, которые способствовали распространению коронавируса в Европе, были сезон отпусков и путешествий, а также ослабление иммунитета населения.
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