В Украине обнаружили мутацию СOVID-19, о которой не знают в ВОЗ

В Украине был обнаружен новый штамм коронавируса еще 2 недели назад - Рубан / pixabay

Украинскими специалистами на Буковине был обнаружен новый штамм коронавируса, обладающий признаками, ранее не фиксированными Всемирной организацией здравоохранения. Такой комбовирус действует в Украине наряду с уже известным СOVID-19. Вирус характеризуется своей агрессивностью, высоким уровнем распространения и поражает молодежь, сказал изданию Вести глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

В частности, он заявил, что в мире зафиксировано 5 разновидностей коронавируса. Так называемый "украинский штамм" выявили на Буковине еще две недели назад, информацию сообщили ВОЗ. Он циркулирует параллельно с SARS-CoV-2.

"Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса СOVID-19: британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине, – это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с СOVID-19", - отметил Рубан.Читайте такжеВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовят заявление ВОЗ – СМИ

По его словам, смешанный тип коронавируса обладает свойствами британского штамма, который, в свою очередь, является вариацией так называемых южноафриканских и бразильских вариантов. Причем в "украинском" штамме выявлены признаки, ранее не зафиксированые ВОЗ.

"Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных – его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - сказал Рубан.

Врач не исключил, что уже на следующем этапе, после адаптации нового варианта коронавируса, он может поражать детей, младше 10 лет.

"Это может случиться уже в следующем сезоне и будет очень негативно влиять на все население. Как прогнозируют ученые, это наибольшая угроза для циркуляции данного возбудителя. Зато увеличивается коллективный иммунитет", - подчеркнул Олег Рубан.Читайте такжеВ Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине

Коронавирус в Украине