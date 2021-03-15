В Украине обнаружили мутацию СOVID-19, о которой не знают в ВОЗ

На Буковине нашли комбовирус, который распространяется по Украине вместе с СOVID-19, сказал Олег Рубан.
Украинскими специалистами на Буковине был обнаружен новый штамм коронавируса, обладающий признаками, ранее не фиксированными Всемирной организацией здравоохранения. Такой комбовирус действует в Украине наряду с уже известным СOVID-19. Вирус характеризуется своей агрессивностью, высоким уровнем распространения и поражает молодежь, сказал изданию Вести глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
В частности, он заявил, что в мире зафиксировано 5 разновидностей коронавируса. Так называемый "украинский штамм" выявили на Буковине еще две недели назад, информацию сообщили ВОЗ. Он циркулирует параллельно с SARS-CoV-2.
"Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса СOVID-19: британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине, – это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с СOVID-19", - отметил Рубан.Читайте такжеВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовят заявление ВОЗ – СМИ
По его словам, смешанный тип коронавируса обладает свойствами британского штамма, который, в свою очередь, является вариацией так называемых южноафриканских и бразильских вариантов. Причем в "украинском" штамме выявлены признаки, ранее не зафиксированые ВОЗ.
"Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных – его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - сказал Рубан.
Врач не исключил, что уже на следующем этапе, после адаптации нового варианта коронавируса, он может поражать детей, младше 10 лет.
"Это может случиться уже в следующем сезоне и будет очень негативно влиять на все население. Как прогнозируют ученые, это наибольшая угроза для циркуляции данного возбудителя. Зато увеличивается коллективный иммунитет", - подчеркнул Олег Рубан.Читайте такжеВ Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине
Коронавирус в Украине
- 4 марта в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней сделали заявление о том, что в Украине официально установлено 2 прецедента заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Два пациента из Ивано-Франковская находятся под наблюдением докторов.
- Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что британскому штамму коронавируса подвержены люди в возрасте от 20 до 40 лет. С целью снижения рисков роста заболеваемости COVID-19, нужно следить за соблюдением профилактических мер в развлекательных заведениях.
- Замглавы Минздрава Виктор Ляшко уточнил, что британский штамм является более агрессивной вариацией коронавируса. Он быстро распространяется и характеризируется более высоким уровнем летальности.