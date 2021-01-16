В Украине обновили алгоритм тестирования на COVID-19: стали известны подробности

Экспресс-тест на COVID-19 можно будет сделать только по назначению врача / УНИАН

В Украине обновили последовательность тестирования пациентов на COVID-19. Тесты теперь будут делать на первичке, а анализы намерены брать у всех лиц, у которых фиксируются признаки наличия симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

Как заявили в пресс-службе Национальной службы здоровья, алгоритм проведения тестирования меняется с целью оптимизации борьбы с коронавирусной инфекцией и расширением доступа пациентам к процедуре.

"Пандемия COVID-19 в Украине не утихает. Чтобы расширить доступ пациентов к тестированию, быстрее выявлять инфицированных коронавирусом и эффективнее противостоять пандемии, в Украине обновили алгоритм тестирования на COVID-19. А именно - тестирование пациентов с подозрением на ковид будет проводиться на первичном звене и на уровне амбулаторной помощи", - отмечается в сообщении.

Указывается, что тест на коронавирус намерены делать всем, у кого есть признаки ОРВИ. Отбор материалов для проведения тестов и дальнейшая его транспортировка в лабораторию включается в пакет по оказанию медпомощи на первичном звене. Процедура бесплатная для пациентов с подозрением на наличие коронавируса в организме.

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Как утверждают в НСЗУ, в первом квартале текущего года пакета услуг для мобильных бригад, отбирающих материал для тестирования у пациентов с подозрением на коронавирус, не будет. Однако при Центрах медицинско-санитарной помощи создадут специальные пункты для проведения тестирования. Центры могут договариваться между собой, создавая совместные пункты или мобильные бригады.

Также сообщается, что в пакет первичной медицинской помощи войдет скрининговое исследование на определение наличия в организме антигена SARS-CoV-2.

Кому проведут тест на наличие антигена SARS-CoV-2

Пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию

Людям, у которых обнаружены симптомы тяжелого острого респираторного синдрома, ОРВИ или пневмонии

Пациентам, которые подлежат плановой госпитализации

Лицам, которые контактировали с больными COVID-19, или прибывшим из регионов, где зафиксирован высокий уровень распространения коронавирусной инфекции

В службе добавили, что положительный тест на антиген коронавируса следует подтвердить при помощи ПЦР-теста. Быстрый тест на COVID-19 можно сделать только по направлению врача.

Тестирование на COVID-19 в Украине