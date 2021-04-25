В Украине обновили карантинные зоны: кто остался в красной

В Украине обновили красные зоны / УНИАН

Министерство здравоохранения 25 апреля обновило разделение страны на карантинные зоны. Так, красными остаются 11 регионов, в частности Киев и Львовская область, которую госкомиссия с 26 апреля отнесла в желтую зону.

Как сообщают в Минздраве, министерство снова пересмотрело карантинное распределение областей и внесло туда определенные изменения, которые зависят от ситуации с коронавирусом в каждой из областей.

По состоянию на 25 апреля в красной карантинной зоне находятся такие регионы:

Киев,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черниговская области.

В оранжевую зону карантина попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровненская, Тернопольская и Черкасская области.

А в списке желтых областей сейчас такие: Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Читайте такжеУкраину накроет новая и опасная волна коронавируса - Радуцкий

Отметим, в полночь 25 апреля по решению госкомиссии Одесская область вышла из красной карантинной зоны карантина и попала в желтую.

А уже сегодня, ослабить карантин госкомиссия решила и во Львовской области – с начала суток 26 апреля.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред: