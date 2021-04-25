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В Украине обновили карантинные зоны: кто остался в красной

25 апреля 2021, 18:11
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В Минздраве рассказали, кто покинет красную зону карантина в ближайшие дни.

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В Украине обновили красные зоны / УНИАН

Министерство здравоохранения 25 апреля обновило разделение страны на карантинные зоны. Так, красными остаются 11 регионов, в частности Киев и Львовская область, которую госкомиссия с 26 апреля отнесла в желтую зону.

Как сообщают в Минздраве, министерство снова пересмотрело карантинное распределение областей и внесло туда определенные изменения, которые зависят от ситуации с коронавирусом в каждой из областей.

По состоянию на 25 апреля в красной карантинной зоне находятся такие регионы:

  • Киев,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Полтавская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская области.

В оранжевую зону карантина попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровненская, Тернопольская и Черкасская области.

А в списке желтых областей сейчас такие: Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

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Отметим, в полночь 25 апреля по решению госкомиссии Одесская область вышла из красной карантинной зоны карантина и попала в желтую.

А уже сегодня, ослабить карантин госкомиссия решила и во Львовской области – с начала суток 26 апреля.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
  • Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
  • Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля.

Минздрав коронавирус красная зона зоны карантина
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