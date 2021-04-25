В Украине обновили карантинные зоны: кто остался в красной

В Минздраве рассказали, кто покинет красную зону карантина в ближайшие дни.
Министерство здравоохранения 25 апреля обновило разделение страны на карантинные зоны. Так, красными остаются 11 регионов, в частности Киев и Львовская область, которую госкомиссия с 26 апреля отнесла в желтую зону.
Как сообщают в Минздраве, министерство снова пересмотрело карантинное распределение областей и внесло туда определенные изменения, которые зависят от ситуации с коронавирусом в каждой из областей.
По состоянию на 25 апреля в красной карантинной зоне находятся такие регионы:
- Киев,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черниговская области.
В оранжевую зону карантина попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровненская, Тернопольская и Черкасская области.
А в списке желтых областей сейчас такие: Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
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Отметим, в полночь 25 апреля по решению госкомиссии Одесская область вышла из красной карантинной зоны карантина и попала в желтую.
А уже сегодня, ослабить карантин госкомиссия решила и во Львовской области – с начала суток 26 апреля.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
- Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля.