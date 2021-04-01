В Украине обновили зоны карантина: где самый высокий уровень госпитализаций

"Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина. В "желтой" зоне остается только Херсонская область.
Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. 11 областей "красные", 13 — "оранжевые" и только одна область находится на "желтом" уровне.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте МОЗ 1 апреля.
В "красной" зоне карантина находятся 11 регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области.
В этих областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом. Высокие показатели в Житомирской области — 118,8; Николаевской — 108,4 и в Киеве — 110,1. Самый высокий уровень — в "оранжевой" Хмельницкой области — 122,2. По сравнению с предыдущим днем показатели выросли во всех этих областях. Норма загруженности коек составляет 65%.
В "оранжевой" зоне карантина находятся 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
В "желтой" зоне остается только Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций — 42,5, а загруженность коек с кислородом составляет 16,4%.
"Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 17 569 жителей страны. В том числе заболели 813 детей и 486 медработников.
- Кроме того COVID-19 в Украине побил вчерашний смертельный антирекорд. За минувшие 24 часа жертвами болезни стал 421 украинец. Общее число летальных исходов - 33 246.
- На прошлой неделе коронавирус в Украине также установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- Маленькие украинцы стали чаще болеть коронавирусом, причем болезнь они переносят тяжелее. В частности, в больнице в Харькове за неделю от осложнений COVID-19 умерли двое детей.
- Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что Украине не обойтись без локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.