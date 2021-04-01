В Украине обновили зоны карантина: где самый высокий уровень госпитализаций

В "красной" зоне карантина находятся 11 регионов / Фото galka.if.ua

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. 11 областей "красные", 13 — "оранжевые" и только одна область находится на "желтом" уровне.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте МОЗ 1 апреля.

В "красной" зоне карантина находятся 11 регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская области.

В этих областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом. Высокие показатели в Житомирской области — 118,8; Николаевской — 108,4 и в Киеве — 110,1. Самый высокий уровень — в "оранжевой" Хмельницкой области — 122,2. По сравнению с предыдущим днем показатели выросли во всех этих областях. Норма загруженности коек составляет 65%.

В "оранжевой" зоне карантина находятся 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В "желтой" зоне остается только Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций — 42,5, а загруженность коек с кислородом составляет 16,4%.

"Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Зоны карантина в Украине по состоянию на 1 апреля / moz.gov.ua

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